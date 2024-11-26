Аномальное тепло пришло в Уфу

Posted 26 ноября, 10:02
Published 26 ноября, 10:02
Modified 26 ноября, 10:26
Updated 26 ноября, 10:26
Как стало известно, 25 ноября 2024 года на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха поднялась до +4,4°C, что на 0,7°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2008 году. Также по всей Республике Башкортостан температура варьировалась от +1°C до +8,5°C.
Метеостанция села Архангельское зафиксировала максимальное значение в +8,5°C. Однако в Зауралье ситуация была иной: здесь температура опустилась до -3…-5°C, что свидетельствует о контрасте в погодных условиях.
Как ранее сообщал Mkset, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объясняет, что такая ситуация наблюдается по всей стране и связана с глобальным потеплением.