Водитель украл пассажира в Уфе

Posted 25 ноября, 17:27
Published 25 ноября, 17:27
Modified 25 ноября, 17:32
Updated 25 ноября, 17:32
По словам уфимца, обратившегося к журналистам, инцидент случился в автобусе №249. Мужчина собирался оплатить проезд банковской картой, однако в маршрутке, судя по всему, действовали свои правила, которым закон не писан — деньги водитель принимал исключительно наличными или переводом на банковскую карту.
Как объяснился пассажир, времени заходить в приложение и выполнять транзакцию у него не было. Маршрутчик заявил, что терминалу для оплаты требуется перезагрузка и отказался выпускать уфимца на нужной его остановке — в итоге мужчине пришлось проехать ещё одну. Только тогда, с горем пополам, уфимцу наконец позволили расплатиться через устройство для приёма банковских карт.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель высадил из автобуса ребёнка, у которого не оказалось денег на карте. Девочке, обучающейся в начальной школе, пришлось идти с проспекта Октября до окраины города пешком.