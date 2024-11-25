Водитель украл пассажира в Уфе

Как объяснился пассажир, времени заходить в приложение и выполнять транзакцию у него не было. Маршрутчик заявил, что терминалу для оплаты требуется перезагрузка и отказался выпускать уфимца на нужной его остановке — в итоге мужчине пришлось проехать ещё одну. Только тогда, с горем пополам, уфимцу наконец позволили расплатиться через устройство для приёма банковских карт.