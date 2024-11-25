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Posted 25 ноября, 17:27

Published 25 ноября, 17:27

Modified 25 ноября, 17:32

Updated 25 ноября, 17:32

Водитель украл пассажира в Уфе

Водитель украл пассажира в Уфе

25 ноября 2024, 17:27
Фото: 1MI.
В столице Башкирии спор из-за платы за проезд вылился в очередной громкий скандал — о беспределе в общественном транспорте пишет UTV в понедельник, 25 ноября.

По словам уфимца, обратившегося к журналистам, инцидент случился в автобусе №249. Мужчина собирался оплатить проезд банковской картой, однако в маршрутке, судя по всему, действовали свои правила, которым закон не писан — деньги водитель принимал исключительно наличными или переводом на банковскую карту.

Как объяснился пассажир, времени заходить в приложение и выполнять транзакцию у него не было. Маршрутчик заявил, что терминалу для оплаты требуется перезагрузка и отказался выпускать уфимца на нужной его остановке — в итоге мужчине пришлось проехать ещё одну. Только тогда, с горем пополам, уфимцу наконец позволили расплатиться через устройство для приёма банковских карт.

Маршрутчик высадил ребёнка на холод в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водитель высадил из автобуса ребёнка, у которого не оказалось денег на карте. Девочке, обучающейся в начальной школе, пришлось идти с проспекта Октября до окраины города пешком.

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