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Posted 25 ноября, 09:54

Published 25 ноября, 09:54

Modified 25 ноября, 09:56

Updated 25 ноября, 09:56

ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатно

ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатно

25 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.
Главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алиса Мамаева выделила четыре веские причины для прохождения теста на ВИЧ и перечислила их в понедельник, 25 ноября.

Во-первых, чтобы на 100% удостовериться в отсутствии вируса. ВИЧ может никак не проявляться внешне, и незнание своего статуса может вызывать беспокойство и стресс.

Во-вторых, для поддержания здоровья. Людям, инфицированным ВИЧ, необходимо регулярное медицинское наблюдение, а также получение и соблюдение антиретровирусной терапии.

В-третьих, чтобы защитить здоровье своего сексуального партнера. Если ваш статус положительный, вы сможете предпринять меры для снижения риска передачи вируса.

В-четвертых, для здоровья будущих детей. Женщины с положительным статусом во время беременности должны принимать специальные медикаменты, а после родов следует избегать грудного вскармливания.

-Не стоит бояться узнать свой статус — это важно, к тому же тестирование бесплатное и анонимное, — отметила медик.

Главный врач Алиса Мамаева в беседе с UfaTime.ru также отметила, что в Уфе можно пройти тест на ВИЧ в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Кустарная, 18) или в местной поликлинике.

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