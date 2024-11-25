ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатно

Главный врач Алиса Мамаева в беседе с UfaTime.ru также отметила, что в Уфе можно пройти тест на ВИЧ в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Кустарная, 18) или в местной поликлинике.