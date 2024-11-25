ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатно

Posted 25 ноября, 09:54
Published 25 ноября, 09:54
Modified 25 ноября, 09:56
Updated 25 ноября, 09:56
Во-первых, чтобы на 100% удостовериться в отсутствии вируса. ВИЧ может никак не проявляться внешне, и незнание своего статуса может вызывать беспокойство и стресс.
Во-вторых, для поддержания здоровья. Людям, инфицированным ВИЧ, необходимо регулярное медицинское наблюдение, а также получение и соблюдение антиретровирусной терапии.
В-третьих, чтобы защитить здоровье своего сексуального партнера. Если ваш статус положительный, вы сможете предпринять меры для снижения риска передачи вируса.
В-четвертых, для здоровья будущих детей. Женщины с положительным статусом во время беременности должны принимать специальные медикаменты, а после родов следует избегать грудного вскармливания.
-Не стоит бояться узнать свой статус — это важно, к тому же тестирование бесплатное и анонимное, — отметила медик.
Главный врач Алиса Мамаева в беседе с UfaTime.ru также отметила, что в Уфе можно пройти тест на ВИЧ в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Кустарная, 18) или в местной поликлинике.