В Уфе застроят квартал на улице Ленина

Posted 25 ноября, 17:36
Published 25 ноября, 17:36
Modified 25 ноября, 17:46
Updated 25 ноября, 17:46
Новые многоэтажки «вырастут» посреди квартала между улицами Крупской и Ленина в Уфе. Там застройщик сможет ввести 49,5 тыс. кв. м жилья. Если перевести это значение в современные однокомнатные квартиры, то получим 1000 единиц жилплощади такого типа. Этажность зданий, которые может возвести предприятие, не ограничена. Помимо этого, в квартале снесут частный сектор и две нежилых постройки.
Конкретного застройщика власти должны будут выбрать на аукционе. Отметим, что реализовать программу комплексного развития победитель торгов должен будет за семь лет с момента подписания контракта. При успешном завершении объявленного аукциона и оформлении соглашения этот срок наступит в 2031 году.
Ранее Mkset информировал о том, что аналитики зафиксировали падение цен на жильё в столице Башкортостана.