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Posted 25 ноября, 17:36

Published 25 ноября, 17:36

Modified 25 ноября, 17:46

Updated 25 ноября, 17:46

В Уфе застроят квартал на улице Ленина

В Уфе застроят квартал на улице Ленина

25 ноября 2024, 17:36
Фото: 1MI.
Мэрия башкирской столицы дала добро на программу комплексного развития участка земли в центре города — соответствующий документ, изученный Mkset в понедельник, 25 ноября, подписал глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.

Новые многоэтажки «вырастут» посреди квартала между улицами Крупской и Ленина в Уфе. Там застройщик сможет ввести 49,5 тыс. кв. м жилья. Если перевести это значение в современные однокомнатные квартиры, то получим 1000 единиц жилплощади такого типа. Этажность зданий, которые может возвести предприятие, не ограничена. Помимо этого, в квартале снесут частный сектор и две нежилых постройки.

Конкретного застройщика власти должны будут выбрать на аукционе. Отметим, что реализовать программу комплексного развития победитель торгов должен будет за семь лет с момента подписания контракта. При успешном завершении объявленного аукциона и оформлении соглашения этот срок наступит в 2031 году.

Вы не поверите: квартиры в Уфе подешевели
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Ранее Mkset информировал о том, что аналитики зафиксировали падение цен на жильё в столице Башкортостана.

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