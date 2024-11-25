В Уфе застроят квартал на улице Ленина

Новые многоэтажки «вырастут» посреди квартала между улицами Крупской и Ленина в Уфе. Там застройщик сможет ввести 49,5 тыс. кв. м жилья. Если перевести это значение в современные однокомнатные квартиры, то получим 1000 единиц жилплощади такого типа. Этажность зданий, которые может возвести предприятие, не ограничена. Помимо этого, в квартале снесут частный сектор и две нежилых постройки.