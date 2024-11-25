В Уфе водитель иномарки едва не раздавил ребёнка

Как стало известно, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, около 6 часов вечера, на улице Степана Злобина в Уфе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя в сторону улицы Менделеева, не заметил школьника, который переходил проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребёнок получил различные травмы и был срочно госпитализирован.