В Уфе водитель иномарки едва не раздавил ребёнка

Posted 25 ноября, 05:40
Published 25 ноября, 05:40
Modified 25 ноября, 05:42
Updated 25 ноября, 05:42
Как стало известно, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, около 6 часов вечера, на улице Степана Злобина в Уфе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя в сторону улицы Менделеева, не заметил школьника, который переходил проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребёнок получил различные травмы и был срочно госпитализирован.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали разбирательство по факту случившегося.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября насмерть сбили 59-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.