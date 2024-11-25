mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 05:40

Published 25 ноября, 05:40

Modified 25 ноября, 05:42

Updated 25 ноября, 05:42

В Уфе водитель иномарки едва не раздавил ребёнка

В Уфе водитель иномарки едва не раздавил ребёнка

25 ноября 2024, 05:40
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП, попав под колеса автомобиля на регулируемом пешеходном переходе, сообщает в понедельник, 25 ноября, Госавтоинспекция Уфы.

Как стало известно, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, около 6 часов вечера, на улице Степана Злобина в Уфе. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Киа Рио», следуя в сторону улицы Менделеева, не заметил школьника, который переходил проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребёнок получил различные травмы и был срочно госпитализирован.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали разбирательство по факту случившегося.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на проспекте Октября насмерть сбили 59-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Уфимец погиб под колесами иномарки
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимский самолет столкнулся с серьезной технической неполадкой при посадкеДесерт за ₽103`000 подадут на форуме «Россия-Казахстан»В башкирском селе поселился пеликан
#Анжелика Барабаш#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#ГИБДД#Авария#Башкортостан#ДТП#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Пешеходный переход#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госавтоинспекция#Белебей#Ребёнок#Мелеуз#Киа Рио#Безопасность на дороге#Внимательность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика