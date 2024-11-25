В Уфе ищут утонувшего велосипедиста

Ему на помощь бросились очевидцы. Но тонкий лёд в 4 см не выдержал их веса. Они тоже оказались в ледяной воде. Спасателей-волонтеров удалось достать из реки, а вот велосипедиста — нет. Его ищут вторые сутки. Надежды найти его живым стремятся к нолю.