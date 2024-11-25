mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:41

Published 25 ноября, 10:41

Modified 25 ноября, 10:43

Updated 25 ноября, 10:43

В Уфе ищут утонувшего велосипедиста

В Уфе ищут утонувшего велосипедиста

25 ноября 2024, 10:41
Фото: пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям занимаются поисками мужчины, который утонул в реке Уфе, недалеко от села Караидель, уже второй день, сообщает в понедельник, 25 ноября, пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 24 ноября, когда 58-летний мужчина, стремясь сократить путь на велосипеде до дома, решил переправиться через реку. К сожалению, лед не выдержал его тяжести, и велосипедист оказался в ледяной воде.

Ему на помощь бросились очевидцы. Но тонкий лёд в 4 см не выдержал их веса. Они тоже оказались в ледяной воде. Спасателей-волонтеров удалось достать из реки, а вот велосипедиста — нет. Его ищут вторые сутки. Надежды найти его живым стремятся к нолю.

— В процессе поисковых работ команда спасателей использует катер на воздушной подушке с зацепным устройством для обследования дна реки. Сегодня в 11:00 им удалось обнаружить велосипед пропавшего, — сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Работы по поиску осложнены сложными условиями — сильным течением и нестабильной ледяной коркой. Тем не менее, спасатели не прекращают свои поиски.

Житель Башкирии утонул на велосипеде
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Башкирии утонул на велосипедеВелосипедист эпично протаранил иномарку в УфеУфу пересадят на велосипеды
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Несчастный случай#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Велосипед#Белебей#Спасение#Мелеуз#Поиск#Река Уфа#Чрезвычайные ситуации#Караидель#Утонувший#Государственный комитет#Велосипедист
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика