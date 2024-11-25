В Уфе ищут утонувшего велосипедиста

Posted 25 ноября, 10:41
Published 25 ноября, 10:41
Modified 25 ноября, 10:43
Updated 25 ноября, 10:43
Напомним, инцидент произошел 24 ноября, когда 58-летний мужчина, стремясь сократить путь на велосипеде до дома, решил переправиться через реку. К сожалению, лед не выдержал его тяжести, и велосипедист оказался в ледяной воде.
Ему на помощь бросились очевидцы. Но тонкий лёд в 4 см не выдержал их веса. Они тоже оказались в ледяной воде. Спасателей-волонтеров удалось достать из реки, а вот велосипедиста — нет. Его ищут вторые сутки. Надежды найти его живым стремятся к нолю.
— В процессе поисковых работ команда спасателей использует катер на воздушной подушке с зацепным устройством для обследования дна реки. Сегодня в 11:00 им удалось обнаружить велосипед пропавшего, — сообщает пресс-служба Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
Работы по поиску осложнены сложными условиями — сильным течением и нестабильной ледяной коркой. Тем не менее, спасатели не прекращают свои поиски.