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Posted 25 ноября, 08:08

Published 25 ноября, 08:08

Modified 25 ноября, 08:27

Updated 25 ноября, 08:27

В Башкирии погиб 92-летний водитель

В Башкирии погиб 92-летний водитель

25 ноября 2024, 08:08
Фото: Госавтоинспекция РБ.
В Дюртюлинском районе произошла трагедия на федеральной трассе М7 «Волга», сообщает в понедельник, 25 ноября, Госавтоинспекция РБ.

Авария произошла 25 ноября около одиннадцати часов утра на 1224 км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, 92-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу грузовому автомобилю «Скания», который двигался во встречном направлении в сторону Москвы и имел преимущество. В результате столкновения легковая машина была сильно повреждена — передняя часть автомобиля оказалась вмятой в салон «Гранты».

— Пожилой водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, — сообщает ведомство.
Фото: Госавтоинспекция РБ

Как ранее сообщал Mkset, в Баймакском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Для того, чтобы вызволить водителя, на место происшествия прибыли спасатели.

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