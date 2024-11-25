В Башкирии погиб 92-летний водитель

Авария произошла 25 ноября около одиннадцати часов утра на 1224 км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, 92-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу грузовому автомобилю «Скания», который двигался во встречном направлении в сторону Москвы и имел преимущество. В результате столкновения легковая машина была сильно повреждена — передняя часть автомобиля оказалась вмятой в салон «Гранты».