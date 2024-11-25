В Башкирии погиб 92-летний водитель

Posted 25 ноября, 08:08
Published 25 ноября, 08:08
Modified 25 ноября, 08:27
Updated 25 ноября, 08:27
Авария произошла 25 ноября около одиннадцати часов утра на 1224 км автодороги М7 «Волга». По предварительным данным, 92-летний водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» не уступил дорогу грузовому автомобилю «Скания», который двигался во встречном направлении в сторону Москвы и имел преимущество. В результате столкновения легковая машина была сильно повреждена — передняя часть автомобиля оказалась вмятой в салон «Гранты».
— Пожилой водитель от полученных травм скончался на месте аварии. Сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, — сообщает ведомство.
Как ранее сообщал Mkset, в Баймакском районе грузовой автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Для того, чтобы вызволить водителя, на место происшествия прибыли спасатели.