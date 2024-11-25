В Башкирии открылся первый в России магазин «КООП ОКОЛО»

Posted 25 ноября, 11:10
Published 25 ноября, 11:10
Modified 25 ноября, 11:13
Updated 25 ноября, 11:13
22 ноября в Кармаскалах открылся первый в России магазин «КООП ОКОЛО» в рамках соглашения о стратегическом партнерстве X5 Group с Центросоюзом. Последний объединяет более 25 тыс. сельских магазинов. По словам исполнительного директора Центра проектов Центросоюза РФ Юрия Захарова, стороны подписали стратегическое соглашение и в ближайшие три года предусмотрено открытие в сельской местности около 1 тыс. аналогичных магазинов. Инвестиции со стороны X5 составят 1 млрд рублей.
— Соглашение предусматривает использование франшизы «ОКОЛО» для улучшения экономических показателей сельских магазинов в результате обновления торгового оборудования и организации поставок товаров из ассортиментной матрицы торговых сетей Х5. Первый «КООП ОКОЛО» является 800-м магазином, открытым в рамках франшизы ОКОЛО. Мы уверены, что стратегическое партнерство с Центросоюзом ускорит развитие нашего проекта благодаря популяризации франшизы по каналам потребительской кооперации, — подчеркнул управляющий директор «ОКОЛО» Игорь Плетнев.
В новом магазине «КООП ОКОЛО» заменили торговое оборудование: две новые кассы, четыре холодильника, стеллажи с охлажденной продукцией, установили кофе-машину, а также постамат для выдачи заказов из интернет-магазинов 5Post. Кроме того, планируется, что Кармаскалинский хлебокомбинат будет производить заготовки для того, чтобы уже здесь, в самом магазине, могли из них готовить свежий горячий хлеб.
По словам Юрия Захарова, Центросоюз РФ заинтересован в увеличении поставок продуктов из ассортимента сетей X5. Причина в ценах: в магазинах потребкооперации, как правило, много различных поставщиков, их продукция проходит через ряд посредников, что в результате приводит к повышению конечной цены для потребителя.
— Потребительская кооперация всегда несла в себе социальную функцию, поскольку до многих населенных пунктов торговые сети просто не доходят. Мы всегда стремились увеличить качество обслуживания сельского населения. X5 активно участвует в этой программе и является инвестором, за что мы им очень благодарны, — прокомментировал Юрий Захаров.
По словам председателя правления Башкирского республиканского союза потребительских обществ Венера Ильясова, в рамках реализации проекта «КООП ОКОЛО» планируется увеличить число наименований в магазине с 8 тыс. до 10 тыс., а также заменить 25% поставляемой сюда продукции на новый ассортимент, чьи входные цены будут меньше на 5-7%, а значит и дешевле для потребителей.
— Также мы планируем поставлять собственную продукцию в торговые сети X5 Group: на сегодняшний день уже 16 магазинов партнера получают продукцию только этого райпо, к концу года планируем увеличить их число. В последующем также планируем развивать сотрудничество с X5 на территории Башкирии, — добавил Венер Ильясов.
Отметим, что розничная сеть системы потребительской кооперации России объединяет 25 тыс. магазинов, 3 тыс. складов и 43 торговых базы в 71 регионе страны. Оборот кооперативной торговли в 2023 году составил около 127 млрд руб.
— Магазин «КООП ОКОЛО» — проект в рамках стратегического партнерства между X5 Group и Центросоюзом России. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам вместе развивать сельские магазины и делать их на уровне городских — как по уровню сервиса, так и в плане доступных цен, — прокомментировал руководитель ОКОЛО дивизиона Башкортостан Владимир Ширяев.
— Для сельских жителей сотрудничество Центросоюза и Х5 Group означает повышение качества жизни. Мы стремимся к тому, чтобы жители даже самых отдалённых сел имели доступ к широкому выбору свежих продуктов и необходимых товаров по доступным ценам, — добавил председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов.
По мнению министра торговли РБ Алексея Гусева, открытие первого магазина под брендом «КООП ОКОЛО» — результат сотрудничества, которое направлено на развитие сельской розницы. Сейчас в систему Башпотребсоюза включено более 500 магазинов, которые реализуют продукты питания — в основном, собственного производства, но есть и такие, которые приходится закупать, и именно в этой точке возможно взаимодействие:
— Во-первых, как раз за счет увеличения закупочного потенциала в единой системе снабжения системы «ОКОЛO» можно снизить закупочные цены для Башпотребсоюза, что сделает их более конкурентными и, естественно, более комфортными для потребителей. Во-вторых, это опыт X5 с точки зрения оснащенности оборудованием, внешнего вида, расположения и фейсинга полок, что тоже влияет на оценку покупателей и на посещаемость. В этих двух направлениях мы будем активно работать, и я считаю, что совместные усилия позволят не только увеличить количество магазинов «ОКОЛО», но и повысить конкурентоспособность магазинов системы Башпотребосоюз в общей системе ритейла, — отметил Алексей Гусев.