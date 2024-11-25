В Башкирии открылся первый в России магазин «КООП ОКОЛО»

В новом магазине «КООП ОКОЛО» заменили торговое оборудование: две новые кассы, четыре холодильника, стеллажи с охлажденной продукцией, установили кофе-машину, а также постамат для выдачи заказов из интернет-магазинов 5Post. Кроме того, планируется, что Кармаскалинский хлебокомбинат будет производить заготовки для того, чтобы уже здесь, в самом магазине, могли из них готовить свежий горячий хлеб.