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Posted 25 ноября, 10:17

Published 25 ноября, 10:17

Modified 25 ноября, 10:37

Updated 25 ноября, 10:37

Уфимцев просят оценить городской бюджет

Уфимцев просят оценить городской бюджет

25 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.
Жители столицы Башкирии могут внести свои предложения по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает в понедельник, 25 ноября, Горсовет Уфы.

Городской бюджет — это документ, который определяет, как будут распределяться средства на различные нужды населенного пункта. В 2024 году у жителей Уфы есть возможность не только ознакомиться с проектом бюджета, но и высказать свои мнения и предложения. Публичные слушания начнутся 16 декабря в Уфимской детской филармонии, а до этого момента у горожан есть время для подготовки своих замечаний.

Приём письменных предложений стартует 25 ноября и продлится до 10 декабря 2024 года. Все желающие могут зарегистрироваться для выступления на слушаниях и отправить свои идеи. Это можно сделать через официальный сайт Совета, в разделе «Участие граждан в МСУ». Там же размещён информационный сборник «Бюджет для граждан», который поможет лучше понять основные моменты бюджета.

Как ранее сообщал Mkset, из бюджета Республики Башкортостан будут выделять средства для поддержания работы специализированного центра, который призван защищать объекты региона от атак беспилотников.

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