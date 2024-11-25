Уфимцев просят оценить городской бюджет

Городской бюджет — это документ, который определяет, как будут распределяться средства на различные нужды населенного пункта. В 2024 году у жителей Уфы есть возможность не только ознакомиться с проектом бюджета, но и высказать свои мнения и предложения. Публичные слушания начнутся 16 декабря в Уфимской детской филармонии, а до этого момента у горожан есть время для подготовки своих замечаний.