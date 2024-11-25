Уфимцев просят не пить в отпуске

Posted 25 ноября, 17:30
Published 25 ноября, 17:30
Modified 25 ноября, 17:48
Updated 25 ноября, 17:48
Рекомендации ведомства гласят о том, что туристам, отдыхающим в лаосском городе Вангвьенг, следует воздержаться от употребления алкогольных напитков местного производства, а также проявлять максимальную бдительность при приобретении спиртного.
Связано предостережение с массовым отравлением иностранных туристов метиловым спиртом в Лаосе. Ряд случаев уже закончился смертями. Так, в частности, был подтверждён летальный исход отравлений групп Туристов из Австралии, Дании и Новой Зеландии. Власти страны ведут расследование.
Ранее Mkset сообщал о том, что россиян предостерегли от полётов в Абхазию из-за массовых протестов. Планирующим отдых гражданам посоветовали отложить туры до лучших времён, а тех, кто уже находится в границах частично признанного государства, попросили по возможности покинуть страну.