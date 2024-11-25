Уфимцев просят не пить в отпуске

Ранее Mkset сообщал о том, что россиян предостерегли от полётов в Абхазию из-за массовых протестов. Планирующим отдых гражданам посоветовали отложить туры до лучших времён, а тех, кто уже находится в границах частично признанного государства, попросили по возможности покинуть страну.