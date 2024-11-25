Уфе угрожают грандиозным ремонтом

Posted 25 ноября, 17:35
Published 25 ноября, 17:35
Modified 25 ноября, 17:42
Updated 25 ноября, 17:42
Как гласит публикация Радия Хабирова, ремонту в 2025 году будет подлежать парк им. Ленина, а также скверы Мидхата Шакирова и Гастелло.
На улице Театральной в центре Уфы должна будет появиться пешеходная зона. Масштабному благоустройству также подлежат улицы Цюрупы, Чернышевского, Достоевского, Карла Маркса и Кирова.
Помимо Уфы, пообещал Хабиров уделить внимание и другим частям Башкортостана. Обсудить с руководителями муниципалитетов региона соответствующие программы глава Республики Башкортостан пообещал «в ближайшее время».
Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 25 ноября, отчитал мэра Салавата и пригрозил тому увольнением. Причина — неудачное благоустройство.