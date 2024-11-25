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Posted 25 ноября, 17:35

Published 25 ноября, 17:35

Modified 25 ноября, 17:42

Updated 25 ноября, 17:42

Хабиров пообещал преобразить Уфу в 2025 году

Уфе угрожают грандиозным ремонтом

25 ноября 2024, 17:35
Фото: mkset.ru.

Хабиров пообещал преобразить Уфу в 2025 году

Глава Башкирии в понедельник, 25 ноября, на личных ресурсах подвёл итоги благоустройства столицы региона за 2024 год и наметил планы на следующие 12 месяцев.

Как гласит публикация Радия Хабирова, ремонту в 2025 году будет подлежать парк им. Ленина, а также скверы Мидхата Шакирова и Гастелло.

На улице Театральной в центре Уфы должна будет появиться пешеходная зона. Масштабному благоустройству также подлежат улицы Цюрупы, Чернышевского, Достоевского, Карла Маркса и Кирова.

Помимо Уфы, пообещал Хабиров уделить внимание и другим частям Башкортостана. Обсудить с руководителями муниципалитетов региона соответствующие программы глава Республики Башкортостан пообещал «в ближайшее время».

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Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 25 ноября, отчитал мэра Салавата и пригрозил тому увольнением. Причина — неудачное благоустройство.

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