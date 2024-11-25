mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:55

Published 25 ноября, 10:55

Modified 25 ноября, 11:01

Updated 25 ноября, 11:01

Такси в Уфе вызывают ракетницей

Такси в Уфе вызывают ракетницей

25 ноября 2024, 10:55
Фото: 1MI.
В столице Башкирии два пассажира решили привлечь внимание водителя машины необычным способом, сообщают в понедельник, 25 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Ночь на 25 ноября на улице Степана Халтурина в Уфе запомнится не только жителям окрестных домов, но и всем, кто оказался в тот момент неподалеку. Два друга, ожидая своего такси, столкнулись с проблемой: водитель не мог их найти. И тут один из мужчин, видимо, решив проявить креативность, достал, предположительно, сигнальную ракетницу и запустил огненный снаряд в небо. Первый залп, как оказалось, не произвел должного эффекта — таксист остался незамеченным. Не теряя надежды, парень повторил попытку еще дважды.

Судя по звукам на записи, мощные выстрелы привлекли внимание не только водителя, но и жильцов окружающих место стрельбы домов. Яркий свет и грохот разнеслись по округе. Однако, в конце концов, несмотря на столь экстравагантный способ вызова автомобиля, молодые люди все же нашли своего извозчика и благополучно уехали.

По данным источников, теперь видеозапись этого инцидента попала в руки сотрудников полиции, которые разбираются в ситуации.

Видео: mkset.ru. Честный репортаж

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе парень в одних трусах устроил погоню за девушкой на улице.

Голый Ромео гонялся по снегу за уфимкой
Узнать подробнее
Читайте также:
ВИЧ-тесты в Уфе можно сдать бесплатноУфимцев просят не игнорировать боль в животеУфимцев просят оценить городской бюджет
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Полиция#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Такси#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Необычное#Ракетница
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика