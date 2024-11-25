Такси в Уфе вызывают ракетницей

Ночь на 25 ноября на улице Степана Халтурина в Уфе запомнится не только жителям окрестных домов, но и всем, кто оказался в тот момент неподалеку. Два друга, ожидая своего такси, столкнулись с проблемой: водитель не мог их найти. И тут один из мужчин, видимо, решив проявить креативность, достал, предположительно, сигнальную ракетницу и запустил огненный снаряд в небо. Первый залп, как оказалось, не произвел должного эффекта — таксист остался незамеченным. Не теряя надежды, парень повторил попытку еще дважды.