Такси в Уфе вызывают ракетницей

Posted 25 ноября, 10:55
Published 25 ноября, 10:55
Modified 25 ноября, 11:01
Updated 25 ноября, 11:01
Ночь на 25 ноября на улице Степана Халтурина в Уфе запомнится не только жителям окрестных домов, но и всем, кто оказался в тот момент неподалеку. Два друга, ожидая своего такси, столкнулись с проблемой: водитель не мог их найти. И тут один из мужчин, видимо, решив проявить креативность, достал, предположительно, сигнальную ракетницу и запустил огненный снаряд в небо. Первый залп, как оказалось, не произвел должного эффекта — таксист остался незамеченным. Не теряя надежды, парень повторил попытку еще дважды.
Судя по звукам на записи, мощные выстрелы привлекли внимание не только водителя, но и жильцов окружающих место стрельбы домов. Яркий свет и грохот разнеслись по округе. Однако, в конце концов, несмотря на столь экстравагантный способ вызова автомобиля, молодые люди все же нашли своего извозчика и благополучно уехали.
По данным источников, теперь видеозапись этого инцидента попала в руки сотрудников полиции, которые разбираются в ситуации.