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Posted 25 ноября, 11:33

Published 25 ноября, 11:33

Modified 25 ноября, 11:45

Updated 25 ноября, 11:45

Школьники испортили учительницу в Башкирии

Школьники испортили учительницу в Башкирии

25 ноября 2024, 11:33
Фото: Андрей Иванюта.
В Белорецке подростки повредили новую скульптуру в сквере Учителей, что привело к вмешательству полиции, сообщает в понедельник, 25 ноября, МВД России по РБ.

Как стало известно, группа подростков в возрасте от 10 до 14 лет повредила скульптуру, установленную в недавно обустроенном сквере. Эта фигура, созданная скульптором Сергеем Ёлкиным, символизирует важность образования и уважение к учителям.

По информации полиции, подростки начали лазить по скульптурам и светильникам. Бесплатную антивандальную проверку школьниками композиция не прошла. Их действия привели к повреждению новой инсталляции, а также попытке сломать прожектор. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, что позволило правоохранительным органам быстро установить личности хулиганов.

— С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за плохое воспитание детей. Возможно, подростков поставят на профилактический учёт, — сообщают в ведомстве.

Напомним, что всего лишь 15 ноября 2024 года глава Белорецкого района Андрей Иванюта радовался установке новой скульптуры.

Милый памятник появился в Башкирии
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