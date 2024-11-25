Школьники испортили учительницу в Башкирии

Posted 25 ноября, 11:33
Published 25 ноября, 11:33
Modified 25 ноября, 11:45
Updated 25 ноября, 11:45
Как стало известно, группа подростков в возрасте от 10 до 14 лет повредила скульптуру, установленную в недавно обустроенном сквере. Эта фигура, созданная скульптором Сергеем Ёлкиным, символизирует важность образования и уважение к учителям.
По информации полиции, подростки начали лазить по скульптурам и светильникам. Бесплатную антивандальную проверку школьниками композиция не прошла. Их действия привели к повреждению новой инсталляции, а также попытке сломать прожектор. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, что позволило правоохранительным органам быстро установить личности хулиганов.
— С ними и их родителями проведены профилактические беседы. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за плохое воспитание детей. Возможно, подростков поставят на профилактический учёт, — сообщают в ведомстве.
Напомним, что всего лишь 15 ноября 2024 года глава Белорецкого района Андрей Иванюта радовался установке новой скульптуры.