Сегодня в Уфе: форум с Токаевым, снос Салавата Юлаева, предзимние холода

Российско-казахстанский форум стартует утром вторника, 26 ноября, во Дворце борьбы. В первый день обещают гастрофестиваль, различные мастер-классы, концерты и выставки. Деловая программа форума в основном пройдёт 27 ноября. В ходе пленарного заседания ожидаются выступления Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Правда, в Уфу президенты не явятся. Выйдут на связь главы государств через видеосвязь. Сами они будут находиться в Астане — туда Путин запланировал торжественный визит.