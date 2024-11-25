Сегодня в Уфе: форум с Токаевым, снос Салавата Юлаева, предзимние холода

Posted 25 ноября, 19:00
Published 25 ноября, 19:00
Modified 25 ноября, 19:17
Updated 25 ноября, 19:17
Во вторник, 26 ноября, в Уфе обещают переменную облачность и восточный ветер, скоростью от 5 до 10 м/с. Без осадков. Ночью -4°C… -6°C. На окраине города температура воздуха опустится до -9°C. Днём около 0°C.
В столице Башкирии до 10 декабря перекрыли улицы Мусы Гареева — ограничение действует по всей протяжённости проезжей части. Такие меры власти объяснили необходимостью обеспечить безопасность для участников форума «Россия-Казахстан».
Российско-казахстанский форум стартует утром вторника, 26 ноября, во Дворце борьбы. В первый день обещают гастрофестиваль, различные мастер-классы, концерты и выставки. Деловая программа форума в основном пройдёт 27 ноября. В ходе пленарного заседания ожидаются выступления Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Правда, в Уфу президенты не явятся. Выйдут на связь главы государств через видеосвязь. Сами они будут находиться в Астане — туда Путин запланировал торжественный визит.
В столице Башкирии сообщили подробности грядущей реставрации самой знаменитой достопримечательности региона.
Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала, над ним решили провести реставрационные работы.
Было в очередной раз подтверждено, что обновление памятника займёт до 1 до 1,5 года. Такой долгий срок связан скорее не с габаритами мемориала, а с материалом исполнения скульптуры — она состоит из чугуна, довольно капризного металла.
Согласно расписанию «Уфаводоканала» на эту неделю, во вторник, 26 ноября, без воды никого не оставят. Однако подачу воды временно прекратят в одном из районов Уфы в четверг, 28 ноября, возможности пользоваться услугой ЖКХ лишатся 135 частных домов в Дёмском и Кировском районах, а также стоматология и гостиница.