Радий Хабиров потребовал отчет за отпуск от министра

Рахматуллин попытался оправдаться — мол, на прошлой неделе был на Конгрессе здравоохранения в Москве. Однако отговорка Хабирова не устроила, глава Башкирии отметил, что можно было съездить в Москву всего на сутки — и сразу вернуться в Уфу. Также Хабиров заявил, что пока идет спецоперация речи о нормальном режиме работы не идет. Глава региона акцентировал внимание на том, что «все ведомства и их руководители должны понимать, что сейчас режим особый».