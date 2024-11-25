Радий Хабиров потребовал отчет за отпуск от министра

Posted 25 ноября, 13:10
Published 25 ноября, 13:10
Modified 25 ноября, 13:12
Updated 25 ноября, 13:12
Под горячий разнос начальника попал руководитель Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Глава региона Радий Хабиров отчитал подчиненного на еженедельной «оперативке». Там регулярно дают отчёты о динамике сезонных заболеваний, так что отсутствие главы отраслевого министерства не могли не заметить. Айрат Рахматуллин пропустил три рабочих совещания подряд. Радий Хабиров решил выяснить причину отсутствия. Оказалось, что Айрат Рахматуллин был в отпуске, который плавно перетёк в рабочую командировку на столичный вернисаж. На заслуженных выходных министр пробыл две недели, еще неделю провел в Москве.
— Я вас три недели не видел. Я понимаю, отпуска. Я понимаю, что молодой, отдыхаете.
— Радий Фаритович, я был на связи…
— Мне неинтересно, что вы на связи. На связи — это на рабочем месте. Вы должны быть на месте. Вы — министр огромной системы здравоохранения, — возмутился Хабиров.
Весь диалог попал в прямой эфир. Его запись уже попала в соцсети. Пользователи онлайн-платформ четко не заняли ни одну из сторон. Кто-то согласен с прогрессивным министром и стоит за онлайн-решение рабочих вопросов, кто-то солидарен с Радием Хабировым: медицина не может быть на удалёнке.
Рахматуллин попытался оправдаться — мол, на прошлой неделе был на Конгрессе здравоохранения в Москве. Однако отговорка Хабирова не устроила, глава Башкирии отметил, что можно было съездить в Москву всего на сутки — и сразу вернуться в Уфу. Также Хабиров заявил, что пока идет спецоперация речи о нормальном режиме работы не идет. Глава региона акцентировал внимание на том, что «все ведомства и их руководители должны понимать, что сейчас режим особый».
В мае 2022 года Айрат Рахматуллин был назначен временно исполняющим обязанности Министра здравоохранения Башкирии. За несколько дней до его назначения у заместителя предшественника Рахматуллина, Ирины Кононовой, прошли обыски. Это событие связывали с уголовным делом, касающимся сотрудников Министерства здравоохранения республики, которые были замешаны в нарушениях при закупках и обороте дорогостоящих медикаментов. На своём посту Айрат Рахматуллин держится крепко и ранее не подвергался жесткой публичной критики за прогулы и прочие рабочие моменты, напрямую не связанные со сферой здравоохранения.
Несколько недель до этих событий свой пост покинул Максим Забелин. Мужчина вернулся в систему московского здравоохранения, оставив полномочия руководителя администрации Главы Башкирии.
Интересно отметить, что единственный значимый для экспертов сферы медицины конгресс проходил в Москве еще в конце октября 2024 года. Как сообщает сайт Кремля, конгресс «Национальное здравоохранение 2024» был посвящен 150-летию выдающегося медика Семашко. Перспективы развития системы здравоохранения его продолжатели обсуждали в Москве 28–29 октября 2024 года.