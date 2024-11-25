Путин не прилетит в Уфу

Posted 25 ноября, 13:00
Published 25 ноября, 13:00
Modified 25 ноября, 15:29
Updated 25 ноября, 15:29
Форум, нацелен на развитие бизнеса, торговли и экономики, а также на сотрудничество в промышленном секторе между Казахстаном и Россией. Однако стоит отметить, что президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на форуме лично — его выступление будет транслироваться в онлайн-формате. Такой формат участия Владимира Путина в уфимском форуме изданиям сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Вместе с президентом России к участникам форума в онлайн-формате обратится и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Кроме них, слово возьмут высокопоставленные спикеры, такие как Глава Башкирии Радий Хабиров, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Казахстана Серика Жумангирина.
Тем временем, чтобы подготовиться к форуму, с 20 ноября и по 10 декабря была перекрыта улица Мусы Гареева. Это временные меры направлены на организацию мероприятий, включая Международную неделю бизнеса.