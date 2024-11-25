Путин не прилетит в Уфу

Форум, нацелен на развитие бизнеса, торговли и экономики, а также на сотрудничество в промышленном секторе между Казахстаном и Россией. Однако стоит отметить, что президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на форуме лично — его выступление будет транслироваться в онлайн-формате. Такой формат участия Владимира Путина в уфимском форуме изданиям сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.