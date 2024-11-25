Пушистый друг или элитный принц: в Уфе продаются два котика по 100 тыс. рублей

На Avito появились два объявления из Уфы, которые привлекли внимание. Продаются два совершенно разных кота, но оба за одну и ту же сумму — 100 тысяч рублей. Учитывая, что такая цена за домашнего питомца не самая привычная, мы узнали, что же делает этих котиков такими особенными.

На фоне повседневных объявлений о продаже домашних животных два котика из Уфы привлекли внимание своей уникальностью. Один из них — шотландский спрайт с добрым сердцем, но непростым характером, другой — золотая британская шиншилла с внешностью королевской особы. Каждый из них стоит 100 тысяч рублей. Тотоша: пушистый друг с особенным характером Первое объявление размещено из района Дёма. На продажу выставлен шотландский кот по имени Тотоша. Ему год, и, как указывается в тексте, он имеет ряд особенностей, которые могут оттолкнуть или, наоборот, тронуть будущего хозяина. У Тотоши диагностирована эпилепсия, из-за чего он требует регулярного приема лекарств. Его описывают как немного заторможенного и безэмоционального, но при этом ласкового и совершенно не агрессивного. У него кривые лапки, которые не мешают ходить, бывают запоры, а также повышенная жажда и частое мочеиспускание. Анализы сдали, но точной причины пока не нашли, — говорится в объявлении. Кроме того, хозяин упоминает, что кот кастрирован, привит и пушистый. Впрочем, упоминается и менее приятный нюанс — от кота якобы исходит неприятный запах. Очевидно, что такие деньги за кота с серьезными проблемами здоровья могут вызвать удивление. Однако в объявлении уверяют, что Тотоша — это питомец, который найдет своего заботливого хозяина. Тотоша: пушистый друг с особенным характером . Фото: Avito Принц: сказочный котик с королевской внешностью Питомник золотых британских кошек в Уфе предлагает к продаже настоящую жемчужину среди кошачьих — молодого котика редкого окраса голубое золото. Этот восьмимесячный красавец с яркими зелеными глазами получил не только шикарную внешность, но и ласковый характер, делая его идеальным компаньоном. Это настоящий принц из сказки по имени Принц. Его шерсть теплого тона, густая и мягкая, напоминает королевскую мантию. Котик отличается умом и нежностью, — пишут в объявлении. Принц может стать как любимцем семьи, так и ценным участником разведения. Его крупные размеры, изысканный внешний вид и прекрасное здоровье делают его идеальной находкой для любителей элитных кошек. Цена на этого золотого красавца указана для тех, кто хочет взять его в качестве домашнего любимца, а возможность использования в разведении обсуждается отдельно. Принц: сказочный котик с королевской внешностью . Фото: Avito Ранее эксперты рассказали о популярные растения, которые медленно отравляют вас и ваших питомцев. Домашние животные вредны для детей, когда четвероногий друг может стать врагом? Узнать подробнее Читайте также: Отвращение или эволюция: почему животные едят свои фекалии? Ваш питомец страдает, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от мороза Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями!