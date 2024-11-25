Пушистый друг или элитный принц: в Уфе продаются два котика по 100 тыс. рублей

Posted 25 ноября, 13:21
Published 25 ноября, 13:21
Modified 25 ноября, 13:23
Updated 25 ноября, 13:23
На фоне повседневных объявлений о продаже домашних животных два котика из Уфы привлекли внимание своей уникальностью. Один из них — шотландский спрайт с добрым сердцем, но непростым характером, другой — золотая британская шиншилла с внешностью королевской особы. Каждый из них стоит 100 тысяч рублей.
Первое объявление размещено из района Дёма. На продажу выставлен шотландский кот по имени Тотоша. Ему год, и, как указывается в тексте, он имеет ряд особенностей, которые могут оттолкнуть или, наоборот, тронуть будущего хозяина.
У Тотоши диагностирована эпилепсия, из-за чего он требует регулярного приема лекарств. Его описывают как немного заторможенного и безэмоционального, но при этом ласкового и совершенно не агрессивного.
У него кривые лапки, которые не мешают ходить, бывают запоры, а также повышенная жажда и частое мочеиспускание. Анализы сдали, но точной причины пока не нашли, — говорится в объявлении.
Кроме того, хозяин упоминает, что кот кастрирован, привит и пушистый. Впрочем, упоминается и менее приятный нюанс — от кота якобы исходит неприятный запах.
Очевидно, что такие деньги за кота с серьезными проблемами здоровья могут вызвать удивление. Однако в объявлении уверяют, что Тотоша — это питомец, который найдет своего заботливого хозяина.
Питомник золотых британских кошек в Уфе предлагает к продаже настоящую жемчужину среди кошачьих — молодого котика редкого окраса голубое золото. Этот восьмимесячный красавец с яркими зелеными глазами получил не только шикарную внешность, но и ласковый характер, делая его идеальным компаньоном.
Это настоящий принц из сказки по имени Принц. Его шерсть теплого тона, густая и мягкая, напоминает королевскую мантию. Котик отличается умом и нежностью, — пишут в объявлении.
Принц может стать как любимцем семьи, так и ценным участником разведения. Его крупные размеры, изысканный внешний вид и прекрасное здоровье делают его идеальной находкой для любителей элитных кошек.
Цена на этого золотого красавца указана для тех, кто хочет взять его в качестве домашнего любимца, а возможность использования в разведении обсуждается отдельно.