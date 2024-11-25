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Posted 25 ноября, 13:21

Published 25 ноября, 13:21

Modified 25 ноября, 13:23

Updated 25 ноября, 13:23

Пушистый друг или элитный принц: в Уфе продаются два котика по 100 тыс. рублей

Пушистый друг или элитный принц: в Уфе продаются два котика по 100 тыс. рублей

25 ноября 2024, 13:21
Фото: Avito. Пушистый друг или элитный принц: в Уфе продаются два котика по 100 тыс. рублей
На Avito появились два объявления из Уфы, которые привлекли внимание. Продаются два совершенно разных кота, но оба за одну и ту же сумму — 100 тысяч рублей. Учитывая, что такая цена за домашнего питомца не самая привычная, мы узнали, что же делает этих котиков такими особенными.

На фоне повседневных объявлений о продаже домашних животных два котика из Уфы привлекли внимание своей уникальностью. Один из них — шотландский спрайт с добрым сердцем, но непростым характером, другой — золотая британская шиншилла с внешностью королевской особы. Каждый из них стоит 100 тысяч рублей.

Тотоша: пушистый друг с особенным характером

Первое объявление размещено из района Дёма. На продажу выставлен шотландский кот по имени Тотоша. Ему год, и, как указывается в тексте, он имеет ряд особенностей, которые могут оттолкнуть или, наоборот, тронуть будущего хозяина.

У Тотоши диагностирована эпилепсия, из-за чего он требует регулярного приема лекарств. Его описывают как немного заторможенного и безэмоционального, но при этом ласкового и совершенно не агрессивного.

У него кривые лапки, которые не мешают ходить, бывают запоры, а также повышенная жажда и частое мочеиспускание. Анализы сдали, но точной причины пока не нашли, — говорится в объявлении.

Кроме того, хозяин упоминает, что кот кастрирован, привит и пушистый. Впрочем, упоминается и менее приятный нюанс — от кота якобы исходит неприятный запах.

Очевидно, что такие деньги за кота с серьезными проблемами здоровья могут вызвать удивление. Однако в объявлении уверяют, что Тотоша — это питомец, который найдет своего заботливого хозяина.

Тотоша: пушистый друг с особенным характеромТотоша: пушистый друг с особенным характером
Тотоша: пушистый друг с особенным характером. Фото: Avito

Принц: сказочный котик с королевской внешностью

Питомник золотых британских кошек в Уфе предлагает к продаже настоящую жемчужину среди кошачьих — молодого котика редкого окраса голубое золото. Этот восьмимесячный красавец с яркими зелеными глазами получил не только шикарную внешность, но и ласковый характер, делая его идеальным компаньоном.

Это настоящий принц из сказки по имени Принц. Его шерсть теплого тона, густая и мягкая, напоминает королевскую мантию. Котик отличается умом и нежностью, — пишут в объявлении.

Принц может стать как любимцем семьи, так и ценным участником разведения. Его крупные размеры, изысканный внешний вид и прекрасное здоровье делают его идеальной находкой для любителей элитных кошек.

Цена на этого золотого красавца указана для тех, кто хочет взять его в качестве домашнего любимца, а возможность использования в разведении обсуждается отдельно.

Принц: сказочный котик с королевской внешностьюПринц: сказочный котик с королевской внешностью
Принц: сказочный котик с королевской внешностью. Фото: Avito
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