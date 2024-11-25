ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых

**Ставка 30,0% годовых по вкладу «Народный вклад плюс» действует для суммы от 10 000 до 100 000 ₽ на сроках 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков Банка (зарплатных клиентов 1,3, держателей дебетовых карт банка2,3 и пенсионеров4), не имевших действующих срочных вкладов (за исключением вклада «Народный вклад») и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад плюс» (за исключением даты открытия вклада «Народный вклад плюс» и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад плюс»), а также срочных вкладов (за исключением вклада «Народный вклад») и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада «Народный вклад плюс» и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада «Народный вклад плюс». Минимальная гарантированная ставка — 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.11.2024. ПАО «Прмсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.