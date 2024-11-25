«Почта России» отчиталась об увеличении доли цифровых писем

Ранее гендиректор «Почты России» Михаил Волков перечислил в интервью РБК основные ценности компании. Он заявил, что деятельность «Почты России» формируется вокруг интересов клиента. Опираясь на потребности пользователей, компания совершенствует реализуемые продукты и внедряет самые актуальные на данный момент решения, значимые для аудитории. Аналитики непрерывно мониторят обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. «Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — говорит он.