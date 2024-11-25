«Почта России» отчиталась об увеличении доли цифровых писем

Posted 25 ноября, 14:46
Published 25 ноября, 14:46
Modified 25 ноября, 14:46
Updated 25 ноября, 14:46
Он подчеркнул, что в 2024 году процент цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем среди всего объема корреспонденции будет достигать 48,5–50,5%. Как сообщает newizv.ru, всплеск востребованности к новому формату наблюдается не только у госструктур и юрлиц, но и у обычных потребителей.
Согласно комментарию Нечаева, только за этот год свыше 1000 компаний подключились к сервису электронных заказных писем, а суммарное количество отправленных цифровых писем за текущие 12 месяцев вырастет на 50–60 миллионов.
Представитель «Почты России» напоминает, что данная электронная почтовая система дает возможность пересылать письма, которые содержат ту же информацию и так же верифицированы, как бумажные, но в электронном виде. В системе сохраняются данные про адресата письма и фиксируется дата его получения.
По словам Антона Нечаева, именно цифровые письма гарантируют высокую степень безопасности и верификации, которыми не обладают мессенджеры и электронная почта.
Он отмечает, что электронные письма, мессенджеры и e-mail максимально удобны для неформального общения, но в случае, если речь идет о юридических делах, подтверждении подлинности, длительном хранении документов, цифровые письма подходят больше. В мессенджерах есть возможность стереть переписку, адресатов не всегда можно идентифицировать, также происходят такие негативные явления, как мошенничество с поддельными или схожими адресами электронной почты. Для противодействия таким факторам риска существуют цифровые и гибридные письма.
Антон Нечаев обращает внимание на то, что такие письма со 100%-ной гарантией доходят до адресата, даже если он не числится в системе. Это крайне значимо для государственных учреждений, которые не всегда имеют возможность следить за переходом адресатов на электронный формат.
Директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» прогнозирует, что в перспективе до 95% писем будет пересылаться в цифровом формате. Однако случаи, когда без физических писем не обойтись, все же будут существовать. В качестве примера можно привести пересылку документов с живой печатью или уникальных объектов.
Ранее гендиректор «Почты России» Михаил Волков перечислил в интервью РБК основные ценности компании. Он заявил, что деятельность «Почты России» формируется вокруг интересов клиента. Опираясь на потребности пользователей, компания совершенствует реализуемые продукты и внедряет самые актуальные на данный момент решения, значимые для аудитории. Аналитики непрерывно мониторят обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. «Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — говорит он.