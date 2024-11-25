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Posted 25 ноября, 14:09

Published 25 ноября, 14:09

Modified 25 ноября, 15:10

Updated 25 ноября, 15:10

Реставрация памятника Салавату Юлаеву займёт 1,5 года

«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»

25 ноября 2024, 14:09
Фото: mkset.ru.

Реставрация памятника Салавату Юлаеву займёт 1,5 года

В Уфе озвучили сроки ремонта главной достопримечательности Башкирии — подробности реставрации знаменитого мемориала рассказал директор НПЦ по охране объектов культурного наследия Данир Гайнуллин в эфире телепроекта «Честно говоря» в понедельник, 25 ноября.

Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала, над ним решили провести реставрационные работы.

Со слов руководителя научно-производственного центра, занять обновление памятника может от года до полутора лет. Между тем связано это отнюдь не с масштабами скульптуры башкирского героя, а с материалом его изготовления — чугуном, который требует особой осторожности.

Прокомментировал Гайнуллин и возможность того, что памятник после реставрации не вернут на место — глава НПЦ такие слухи опроверг и заявил, что это невозможно в первую очередь на законодательном уровне, так как памятник Салавату Юлаеву имеет федеральное значение.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии утвердили охранную зону для Монумента Дружбы в столице Республики.

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