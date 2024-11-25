«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»

Posted 25 ноября, 14:09
Published 25 ноября, 14:09
Modified 25 ноября, 15:10
Updated 25 ноября, 15:10
Напомним, ранее власти Башкирии заявляли о планах снять памятник Салавату Юлаеву с постамента. В связи с крайне удручающим состоянием мемориала, над ним решили провести реставрационные работы.
Со слов руководителя научно-производственного центра, занять обновление памятника может от года до полутора лет. Между тем связано это отнюдь не с масштабами скульптуры башкирского героя, а с материалом его изготовления — чугуном, который требует особой осторожности.
Прокомментировал Гайнуллин и возможность того, что памятник после реставрации не вернут на место — глава НПЦ такие слухи опроверг и заявил, что это невозможно в первую очередь на законодательном уровне, так как памятник Салавату Юлаеву имеет федеральное значение.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии утвердили охранную зону для Монумента Дружбы в столице Республики.