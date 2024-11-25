Организаторы XV премии InterComm назвали имена победителей и призеров

Posted 25 ноября, 13:21
Published 25 ноября, 13:21
Modified 25 ноября, 13:21
Updated 25 ноября, 13:21
Среди лауреатов — проекты крупнейших отечественных компаний из разнообразных отраслей: энергетики, машиностроения, информационных технологий, банковской сферы, ретейла и др. Церемония награждения прошла в Москве 21 ноября.
InterComm является ведущей отраслевой премией в области развития корпоративной культуры и бренда работодателя. Жюри оценивает как личные, так и командные достижения экспертов, работающих в сфере внутрикорпоративных коммуникаций, сообщает РИА Новости.
Гран-при получила компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом». В номинации «Классика коммуникаций» лауреатом стал проект «Открытый микрофон» от T2 (ООО «Т2 Мобайл»). В номинации «Новые медиа» победил проект «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка» от Т-Банка. Лучшим спецпроектом стал проект Белоярской АЭС «АЭС для пацанчиков». Лучший проект в номинации «Сообщество» — «Анонимно.Сбер» от Сбера. Победитель в номинации «Работа без опасности» — Иркутская нефтяная компания с проектом «ДАО безопасности». Лучший проект в номинации «Точка роста» — образовательный онлайн-марафон «Цифровая энергия» от ПАО «Газпром нефть».
Победитель в номинации «Работа мечты» — «Норильский никель», который представил на конкурсе проект «Цифровой инвестор». Лучшим в номинации «Люди и технологии» стал проект «МегаФона» «Трансформация коммуникаций через нейросеть». Командой года признана СИБУР (функция «Внутренние коммуникации и корпоративная культура»). Победителем в номинации «Семейные ценности» стал проект ПАО «Ростелеком» — комплексная программа «Семья на связи».
Председатель организационного комитета премии InterComm и главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова подчеркнула, что представленные на конкурс проекты всегда отражают актуальный срез ситуации на рынке труда и трендов в сфере внутрикорпоративных коммуникаций. И если несколько лет назад основными участниками были компании из сфер информационных технологий и финтеха, то сейчас активно заявили о себе представители промышленных компаний и ретейла. А проекты, направленные на привлечение молодежи со школьной скамьи в мир будущих профессий и компаний, буквально ворвались в новую номинацию конкурса «Проект в будущее» — их количество превысило тридцать. На премии InterComm выигрывают действительно инновационные проекты, которые внедряют в отрасль те идеи и практики, которые определяют новые направления. По словам Рудаковой, приятно осознавать, что количество таких проектов растет с каждым годом, что свидетельствует о росте компетенций специалистов, которые работают в области внутрикорпоративных коммуникаций.
Традиционным информационным партнером премии стал медиахолдинг 1MI.