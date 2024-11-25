Организаторы XV премии InterComm назвали имена победителей и призеров

Председатель организационного комитета премии InterComm и главный редактор InterComm Media Лариса Рудакова подчеркнула, что представленные на конкурс проекты всегда отражают актуальный срез ситуации на рынке труда и трендов в сфере внутрикорпоративных коммуникаций. И если несколько лет назад основными участниками были компании из сфер информационных технологий и финтеха, то сейчас активно заявили о себе представители промышленных компаний и ретейла. А проекты, направленные на привлечение молодежи со школьной скамьи в мир будущих профессий и компаний, буквально ворвались в новую номинацию конкурса «Проект в будущее» — их количество превысило тридцать. На премии InterComm выигрывают действительно инновационные проекты, которые внедряют в отрасль те идеи и практики, которые определяют новые направления. По словам Рудаковой, приятно осознавать, что количество таких проектов растет с каждым годом, что свидетельствует о росте компетенций специалистов, которые работают в области внутрикорпоративных коммуникаций.