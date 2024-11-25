Обвинение просит 23 года заключения для уфимского убийцы

Posted 25 ноября, 07:10
Published 25 ноября, 07:10
Modified 25 ноября, 07:12
Updated 25 ноября, 07:12
Как стало известно, 25 ноября в Верховном суде Республики Башкортостан завершилось судебное следствие по делу 22-летнего парня, который обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. Заместитель прокурора Республики Руслан Абзалетдинов предложил назначить подсудимому строгое наказание — 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года после освобождения. Более того, ему может быть запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на 20 лет.
Обвиняемый стал фигурантом дела по нескольким тяжким статьям: изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, убийство с особой жестокостью и кража. По версии следствия, в октябре 2023 года, находясь под воздействием наркотиков, он совершил преступление против своей 14-летней сводной сестры. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он якобы не только изнасиловал девушку, но и убил ее, чтобы скрыть следы своего преступления.
После совершения этого акта насилия по версии следствия, подсудимый спрятал тело в квартире, а затем переместил его в багажник своего автомобиля. Не остановившись на этом, он похитил у жертвы мобильный телефон, беспроводные наушники и золотые серьги общей стоимостью почти 35 тысяч рублей. При задержании полиция обнаружила у него наркотическое вещество — мефедрон.