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Posted 25 ноября, 07:10

Published 25 ноября, 07:10

Modified 25 ноября, 07:12

Updated 25 ноября, 07:12

Обвинение просит 23 года заключения для уфимского убийцы

Обвинение просит 23 года заключения для уфимского убийцы

25 ноября 2024, 07:10
Фото: 1MI.
В Уфе завершилось судебное следствие по делу об убийстве 14-летней девочки, сообщает в понедельник, 25 ноября, пресс-служба Прокуратуры Башкортостана.

Как стало известно, 25 ноября в Верховном суде Республики Башкортостан завершилось судебное следствие по делу 22-летнего парня, который обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. Заместитель прокурора Республики Руслан Абзалетдинов предложил назначить подсудимому строгое наказание — 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года после освобождения. Более того, ему может быть запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на 20 лет.

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Обвиняемый стал фигурантом дела по нескольким тяжким статьям: изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, убийство с особой жестокостью и кража. По версии следствия, в октябре 2023 года, находясь под воздействием наркотиков, он совершил преступление против своей 14-летней сводной сестры. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он якобы не только изнасиловал девушку, но и убил ее, чтобы скрыть следы своего преступления.

После совершения этого акта насилия по версии следствия, подсудимый спрятал тело в квартире, а затем переместил его в багажник своего автомобиля. Не остановившись на этом, он похитил у жертвы мобильный телефон, беспроводные наушники и золотые серьги общей стоимостью почти 35 тысяч рублей. При задержании полиция обнаружила у него наркотическое вещество — мефедрон.

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