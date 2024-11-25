Обвинение просит 23 года заключения для уфимского убийцы

Как стало известно, 25 ноября в Верховном суде Республики Башкортостан завершилось судебное следствие по делу 22-летнего парня, который обвиняется в совершении ряда тяжких преступлений. Заместитель прокурора Республики Руслан Абзалетдинов предложил назначить подсудимому строгое наказание — 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года после освобождения. Более того, ему может быть запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на 20 лет.