Новые налоги вводят в Башкирии

Взиматься налог будет с отелей, гостиниц, хостелов и других организаций, занятых размещением гостей. Им предстоит платить 1% от стоимости проживания в номерах, при этом сумма не должна быть ниже ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться и к 2029 году составит 5%.