Новые налоги вводят в Башкирии

Posted 25 ноября, 15:56
Published 25 ноября, 15:56
Modified 25 ноября, 17:35
Updated 25 ноября, 17:35
Речь идёт о налоге на туризм, который президент Владимир Путин разрешил вводить регионам. В городах, принявших соответствующую инициативу на вооружение, сбор начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.
Взиматься налог будет с отелей, гостиниц, хостелов и других организаций, занятых размещением гостей. Им предстоит платить 1% от стоимости проживания в номерах, при этом сумма не должна быть ниже ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться и к 2029 году составит 5%.
Турналог ранее ввели в Кумертау. Теперь он начнёт действовать и в Стерлитамаке.
Напомним, как сообщал Mkset, о введении налога задумались и власти Уфы, однако пока никаких конкретных решений администрация столицы Башкирии не принимали. Тем не менее возможность ввода сбора мэрия всё же не исключает.