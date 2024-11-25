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Posted 25 ноября, 15:56

Published 25 ноября, 15:56

Modified 25 ноября, 17:35

Updated 25 ноября, 17:35

Новые налоги вводят в Башкирии

Новые налоги вводят в Башкирии

25 ноября 2024, 15:56
Фото: 1MI.
Ещё один город в Башкортостане обременят новым сбором — такое решение приняли и опубликовали в понедельник, 25 ноября, муниципальные депутаты Стерлитамака.

Речь идёт о налоге на туризм, который президент Владимир Путин разрешил вводить регионам. В городах, принявших соответствующую инициативу на вооружение, сбор начнёт действовать уже с 1 января 2025 года.

Взиматься налог будет с отелей, гостиниц, хостелов и других организаций, занятых размещением гостей. Им предстоит платить 1% от стоимости проживания в номерах, при этом сумма не должна быть ниже ₽100 в день. Ставка налога будет ежегодно повышаться и к 2029 году составит 5%.

Турналог ранее ввели в Кумертау. Теперь он начнёт действовать и в Стерлитамаке.

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Напомним, как сообщал Mkset, о введении налога задумались и власти Уфы, однако пока никаких конкретных решений администрация столицы Башкирии не принимали. Тем не менее возможность ввода сбора мэрия всё же не исключает.

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