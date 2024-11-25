На уфимском пустыре вырастут высотки

Posted 25 ноября, 17:13
Published 25 ноября, 17:13
Modified 25 ноября, 17:34
Updated 25 ноября, 17:34
В постановлении ведётся речь об участке, площадью 125,9 га. За 15 лет в квартале планируют построить и ввести до 390 тысяч «квадратов» жилья.
Комплексному развитию принадлежит территория, ограниченная озёрами Бобровое и Атаевское, а также рекой Уршак. Квартал также расположен в нескольких километрах от аэропорта им. Мустая Карима. Какая именно компания будет застраивать участок — будет решено в ходе торгов за право подписать контракт с властями.
Ранее Mkset сообщал о том, что решение построить промышленный объект в Жилино вызвало протесты у местного населения.