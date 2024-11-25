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Posted 25 ноября, 17:13

Published 25 ноября, 17:13

Modified 25 ноября, 17:34

Updated 25 ноября, 17:34

В Уфе застроят квартал у аэропорта

На уфимском пустыре вырастут высотки

25 ноября 2024, 17:13
Фото: 1MI.

В Уфе застроят квартал у аэропорта

Власти Уфы дали добро на комплексное развитие территории у деревни Атаевка на окраине города — соответствующий документ, опубликованный в понедельник, 25 ноября, подписал мэр Ратмир Мавлиев.

В постановлении ведётся речь об участке, площадью 125,9 га. За 15 лет в квартале планируют построить и ввести до 390 тысяч «квадратов» жилья.

Комплексному развитию принадлежит территория, ограниченная озёрами Бобровое и Атаевское, а также рекой Уршак. Квартал также расположен в нескольких километрах от аэропорта им. Мустая Карима. Какая именно компания будет застраивать участок — будет решено в ходе торгов за право подписать контракт с властями.

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Ранее Mkset сообщал о том, что решение построить промышленный объект в Жилино вызвало протесты у местного населения.

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