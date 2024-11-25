На уфимском пустыре вырастут высотки

Комплексному развитию принадлежит территория, ограниченная озёрами Бобровое и Атаевское, а также рекой Уршак. Квартал также расположен в нескольких километрах от аэропорта им. Мустая Карима. Какая именно компания будет застраивать участок — будет решено в ходе торгов за право подписать контракт с властями.