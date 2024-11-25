Москву заинтересовал уфимский барак

Posted 25 ноября, 10:40
Published 25 ноября, 10:40
Modified 25 ноября, 10:51
Updated 25 ноября, 10:51
Уфимские соцсети переполошила история о 53-летней женщине, матери погибшего ветерана боевых действий, которая уже более десяти лет вынуждена жить в ужасных условиях.
Женщина проживает в старом коммунальном доме на улице Пожарского, построенном еще в 1928 году. Дом находится в плачевном состоянии.
На снимке дома, видно что здание, построенное более 90 лет назад — в 1928 году, уже изрядно потеряло свою былую прочность и красоту. У его фасадов вздулись доски, местами не хватает внешней обшивки, а старые окна со стеклянными рамами покрылись трещинами. Инженерные системы в доме работают не лучшим образом: слишком часто происходит сбой водоснабжения, а отопление оставляет желать лучшего. Вся конструкция выглядит угрожающе, и каждый день, проведённый здесь, вызывает тревогу за безопасность у его жильцов.
Признали дом аварийным еще в 2022 году, однако его жильцы до сих пор не получили обещанных благоустроенных квартир. Их обещают расселить только к концу 2026 года.
Следственный комитет уже начал расследование по этой ситуации.
— Председатель комитета, Александр Бастрыкин, взял дело под контроль и поручил своему руководителю в Башкортостане, Владимиру Архангельскому, подготовить отчёт о ходе проверки и принятых мерах, — сообщает СК РФ.
Ранее Mkset сообщал, что глава Бастыркин заинтересовался злыми собаками из Уфы.