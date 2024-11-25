Москву заинтересовал уфимский барак

На снимке дома, видно что здание, построенное более 90 лет назад — в 1928 году, уже изрядно потеряло свою былую прочность и красоту. У его фасадов вздулись доски, местами не хватает внешней обшивки, а старые окна со стеклянными рамами покрылись трещинами. Инженерные системы в доме работают не лучшим образом: слишком часто происходит сбой водоснабжения, а отопление оставляет желать лучшего. Вся конструкция выглядит угрожающе, и каждый день, проведённый здесь, вызывает тревогу за безопасность у его жильцов.