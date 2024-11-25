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Posted 25 ноября, 14:46

Published 25 ноября, 14:46

Modified 25 ноября, 15:11

Updated 25 ноября, 15:11

В Башкирии похолодает до -16°C

Морозы подкрадываются к Уфе

25 ноября 2024, 14:46
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -16°C

Синоптики Гидрометцентра Башкортостана сообщили о погоде в регионе во вторник, 26 ноября.

На большей части территории Республики Башкортостан специалисты прогнозируют переменную облачность. Осадков не обещается. Ветер — восточного направления, от 5 до 10 м/с.

В целом по региону ночью ждут до -4°C… -9°C. Местами температура воздуха снизится уже до -11°C… -16°C. В светлое время суток воздух прогреется лишь до 0°C… -5°C, лишь в некоторых районах потеплеет до +3°C.

В Уфе прогноз погоды также без осадков. Ночью -4°C… -6°C, однако на окраинах башкирской столицы может похолодать до -9°C. Днём около 0°C.

В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии оставили изрытым один из участков «Уфимского ожерелья» — уфимские власти не успели приготовить тропу к зиме, однако сняли слой грунта.

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