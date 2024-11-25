Мэр Стерлитамака уехал в зону СВО

На своей странице в социальных сетях мэр поделился информацией о поездке, которая охватила более шести тысяч километров дорог. В составе конвоя находились три фуры, полностью загруженные необходимыми вещами — общий вес груза составил свыше 60 тонн. Поездка началась с Курской области, затем маршрут пролегал через Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую область.