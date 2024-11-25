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Posted 25 ноября, 07:48

Published 25 ноября, 07:48

Modified 25 ноября, 08:34

Updated 25 ноября, 08:34

Мэр Стерлитамака уехал в зону СВО

Мэр Стерлитамака уехал в зону СВО

25 ноября 2024, 07:48
Фото: tg/Эмиль Шаймарданов.
Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов отправился в зону специальной военной операции с гуманитарным конвоем, сообщает в понедельник, 25 ноября, градоначальник в своих соцсетях.

На своей странице в социальных сетях мэр поделился информацией о поездке, которая охватила более шести тысяч километров дорог. В составе конвоя находились три фуры, полностью загруженные необходимыми вещами — общий вес груза составил свыше 60 тонн. Поездка началась с Курской области, затем маршрут пролегал через Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую область.

Эмиль Шаймарданов отметил, что в конвое были не только продукты и вещи первой необходимости, но и дроны, печи, генераторы, а также техника высокой проходимости. Кроме того, было много адресных посылок для конкретных солдат.

— Все, что просили, закупили и привезли. Ребята передают всем приветы. Конечно, чувствуется, что устали, но держатся и чётко понимают свои цели. Их настрой вселяет уверенность в скорейшей победе, — добавляет Эмиль Шаймарданов.
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Как ранее сообщал Mkset, в Белебеевском районе депутат Мурад Шафиков отправился на специальную военную операцию.

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