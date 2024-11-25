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Posted 25 ноября, 13:22

Published 25 ноября, 13:22

Modified 25 ноября, 15:10

Updated 25 ноября, 15:10

Уфимцев обяжут регистрировать домашних животных

Массовое чипирование начнут в Башкирии

25 ноября 2024, 13:22
Фото: 1MI.

Уфимцев обяжут регистрировать домашних животных

Новые меры по борьбе с ростом числа бездомных собак собираются ввести в Башкортостане — соответствующий вопрос в понедельник, 25 ноября, стоял на повестке совещания в правительстве региона.

Текст инициативы гласит об обязательной регистрации и идентификации домашних собак — меры схожи с теми, которые ранее вводились лишь в отношении бродячих псов. Документ хотят вынести на голосование в региональном парламенте.

В случае, если брошенная безответственными хозяева собака, например, нападёт на человека, на основании информации из базы данных будет проверяться, кому она принадлежала. К нерадивым владельцам в таком случае применят соответствующие санкции — за нарушение правил выгула и содержания питомцев.

Согласно данным башкортостанского управления Роспотребнадзора, с января по ноябрь 2024 года за прививками от бешенства и других инфекций, разносимых животными, в больницы региона обратились порядка девяти тысяч человек.

Бастрыкин заинтересовался злыми собаками из Уфы
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Ранее, как сообщал Mkset, жертвой злых собак чуть не стала студентка из Уфы — псы окружили девушку, в итоге той пришлось прыгнуть в болото, чтобы спастись. К счастью, собак вскоре отпугнули прохожие. По факту инцидента начали проверку следователи, происшествием заинтересовался и глава СК Александр Бастрыкин.

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