Массовое чипирование начнут в Башкирии

Posted 25 ноября, 13:22
Published 25 ноября, 13:22
Modified 25 ноября, 15:10
Updated 25 ноября, 15:10
Текст инициативы гласит об обязательной регистрации и идентификации домашних собак — меры схожи с теми, которые ранее вводились лишь в отношении бродячих псов. Документ хотят вынести на голосование в региональном парламенте.
В случае, если брошенная безответственными хозяева собака, например, нападёт на человека, на основании информации из базы данных будет проверяться, кому она принадлежала. К нерадивым владельцам в таком случае применят соответствующие санкции — за нарушение правил выгула и содержания питомцев.
Согласно данным башкортостанского управления Роспотребнадзора, с января по ноябрь 2024 года за прививками от бешенства и других инфекций, разносимых животными, в больницы региона обратились порядка девяти тысяч человек.
Ранее, как сообщал Mkset, жертвой злых собак чуть не стала студентка из Уфы — псы окружили девушку, в итоге той пришлось прыгнуть в болото, чтобы спастись. К счастью, собак вскоре отпугнули прохожие. По факту инцидента начали проверку следователи, происшествием заинтересовался и глава СК Александр Бастрыкин.