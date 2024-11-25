Массовое чипирование начнут в Башкирии

В случае, если брошенная безответственными хозяева собака, например, нападёт на человека, на основании информации из базы данных будет проверяться, кому она принадлежала. К нерадивым владельцам в таком случае применят соответствующие санкции — за нарушение правил выгула и содержания питомцев.