Марс из Башкирии героически погиб на СВО

Posted 25 ноября, 07:40
Published 25 ноября, 07:40
Modified 25 ноября, 08:29
Updated 25 ноября, 08:29
В последний путь бойца провожали в Парке Победы у стелы воинов, погибших при исполнении воинского долга. Прощание стало символом скорби и уважения к подвигу, который он совершил.
Марс Садыков родился в деревне Ново-Усманово Чишминского района Башкортостана. Он получил специальность электрогазосварщика в профессиональном училище №48 в поселке Чишмы и трудился на туймазинском заводе автобетоновозов.
В 2024 году Садыков подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО, где отдал свою жизнь при исполнении воинского долга. На момент гибели ему было всего 30 лет.
— Наш земляк выбрал самую сложную профессию — защиту Родины. Он останется примером доблести, отваги и мужества для всех нас, в особенностей, для подрастающего поколения. Его вклад в будущую победу не будет забыт! — отметил Пальчинский.
Ранее Mkset сообщал, что заключенный из Башкирии пропал на СВО.