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Posted 25 ноября, 07:40

Published 25 ноября, 07:40

Modified 25 ноября, 08:29

Updated 25 ноября, 08:29

Марс из Башкирии героически погиб на СВО

Марс из Башкирии героически погиб на СВО

25 ноября 2024, 07:40
Фото: https://t.me/a_palchinsky
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В ходе боевых действий в зоне СВО погиб Марс Садыков из Башкирии, сообщил глава Октябрьского Алексей Пальчинский. Церемония прощания с бойцом прошла в понедельник, 25 ноября.

В последний путь бойца провожали в Парке Победы у стелы воинов, погибших при исполнении воинского долга. Прощание стало символом скорби и уважения к подвигу, который он совершил.

Фото: https://t.me/a_palchinsky

Марс Садыков родился в деревне Ново-Усманово Чишминского района Башкортостана. Он получил специальность электрогазосварщика в профессиональном училище №48 в поселке Чишмы и трудился на туймазинском заводе автобетоновозов.

В 2024 году Садыков подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО, где отдал свою жизнь при исполнении воинского долга. На момент гибели ему было всего 30 лет.

— Наш земляк выбрал самую сложную профессию — защиту Родины. Он останется примером доблести, отваги и мужества для всех нас, в особенностей, для подрастающего поколения. Его вклад в будущую победу не будет забыт! — отметил Пальчинский.
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