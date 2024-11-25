Красиво, но бесполезно: какие элементы интерьера доведут вас до слез

Современные тенденции в дизайне интерьера могут превратить ваш дом в стильное пространство, которое будет выглядеть безупречно на фотографиях. Но что скрывается за этой красотой? Некоторые популярные решения оказываются настоящей головной болью, когда дело доходит до их чистки.

Дизайнер интерьеров и блогер Игорь Краснов отмечает, что в погоне за модным интерьером многие забывают об удобстве: — Красивые пушистые ковры или стеклянные столики выглядят эффектно, но уход за ними отнимает массу времени и сил. Ниже мы разберем самые спорные решения, которые не стоит реализовывать в доме, если уборка — не ваше хобби. Душевые кабины без дверей Минималистичные душевые кабины без дверей стали популярны благодаря своему стильному внешнему виду и простоте конструкции. Но есть нюанс: вода неизбежно выходит за пределы душа, создавая риск скольжения и появления плесени. — Лучше выбирать кабины с низким бортиком или стеклянной дверью, чтобы сохранить минимализм, но избежать подтопления. Если все-таки решили оставить душ открыт, кладите рядом полотенца для пола и используйте водостойкие покрытия, — рекомендует дизайнер. Два зеркала вместо одного Раздельные зеркала над раковинами выглядят эффектно, но требуют двойного ухода. Лучше выбрать одно большое зеркало, но с учетом грамотного расположения. — Поднимайте зеркало на 30 см от раковины, чтобы избежать лишних брызг, — рекомендует Краснов. Стены с деревянными рейками Деревянные реечные панели добавляют уюта, но требуют тщательного ухода. Пыль, грязь и даже жировые пятна на кухне скапливаются между рейками, что делает уборку настоящим испытанием. — Этот тренд идеален для съемок в соцсети, но в жизни — головная боль. Используйте такие панели в местах, где меньше пыли, например, в спальне, — советует блогер. Мраморные столешницы Мрамор выглядит роскошно, но его пористая структура легко впитывает жидкости, оставляя пятна. — Мраморные поверхности — это выбор для тех, кто готов мириться с пятнами и следами от соуса или вина, — поясняет дизайнер. В качестве альтернативы он советует использовать искусственный кварцит, который выглядит не менее эффектно, но более устойчив к загрязнениям. Искусственные растения Многие покупают искусственные растения, чтобы добавить зелени в интерьер без забот о поливе. Однако пыль, оседающая на них, доставляет массу неудобств. Мелкие листья оливковых деревьев или других декоративных растений притягивают пыль сильнее других предметов. Если вы не хотите каждый день протирать каждую веточку, лучше купите живое растение, которое можно освежить под душем. Искусственные растения . Фото: Изображение Midjourney Пушистые ковры Мягкие ворсистые ковры кажутся незаменимым элементом уюта, но любой пролившийся напиток или грязь с обуви моментально превращают их в проблемный объект. — Лучше выбрать ковры с коротким ворсом, которые легко чистятся и не собирают столько пыли. Для тех, кто уже обзавелся пушистым ковром, подойдет профессиональная химчистка или регулярное использование моющего пылесоса, — рекомендует эксперт. Полноразмерные окна в ванной Панорамные окна наполняют помещение светом, но добавляют работы. Постоянные перепады влажности приводят к образованию конденсата, оставляющего следы на стекле. Большие окна в ванной комнате — это красиво, но лучше использовать матовые покрытия, которые легче поддерживать в чистоте. Открытые полки Полки без дверей на кухне — стильное решение, но на практике они покрываются жиром и пылью быстрее, чем можно успеть их убрать. — Открытые полки подходят только для тарелок или чашек, которые используются ежедневно и моются регулярно. В противном случае — это настоящее пылесборное место, — комментирует Краснов. Открытые полки . Фото: Изображение Midjourney Стеклянные столики Журнальные столики из стекла выглядят изящно, но требуют постоянной полировки. Любые отпечатки пальцев или пыль делают их неопрятными. — Стекло притягивает не только пыль, но и создает опасность, особенно если в доме есть дети. Лучше выбрать дерево или металл, которые проще в уходе, — отмечает блогер. Мелкая плитка на кухонном фартуке Маленькие плитки с частыми швами смотрятся стильно, но соус или жир от готовки неизбежно попадают в затирку, делая уборку затруднительной. Для фартука лучше выбрать крупноформатный керамогранит или панели из закаленного стекла. Они не только стильные, но и практичные. Крашеные деревянные полы Дерево, покрытое краской, привлекает пыль и грязь, которые трудно очистить. Со временем краска трескается, и полы начинают выглядеть неопрятно. Если вы хотите использовать краску, делайте это в зонах с низкой проходимостью, например, в спальнею. Ранее эксперты рассказали, чем отделать стены на кухне. Оформляем окна: виды и материалы современных штор Узнать подробнее Читайте также: Прощай, белый мрамор! Чем теперь украшают роскошные дома? Чёрные смесители — стиль или катастрофа? Почему они разрушают мечты о красивой ванной Почему ноябрьская ёлка разрушает счастье! Причины, о которых молчат