Конфликт на работе привел к поджогу автомобиля в Уфе

Как стало известно, 14 октября в микрорайоне Дема неподалеку от частного дома по 1-му Донбасскому переулку, загорелся автомобиль «Киа Соренто», принадлежащий местному жителю. По данным ведомства, на видео с камер видеонаблюдения было запечатлено, как рядом с припаркованной иномаркой останавливается другой автомобиль. Из него выходит мужчина с канистрой в руках. Он наливает на капот «Киа» какую-то жидкость и поджигает ее.