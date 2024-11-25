Конфликт на работе привел к поджогу автомобиля в Уфе

Posted 25 ноября, 06:08
Published 25 ноября, 06:08
Modified 25 ноября, 06:10
Updated 25 ноября, 06:10
Как стало известно, 14 октября в микрорайоне Дема неподалеку от частного дома по 1-му Донбасскому переулку, загорелся автомобиль «Киа Соренто», принадлежащий местному жителю. По данным ведомства, на видео с камер видеонаблюдения было запечатлено, как рядом с припаркованной иномаркой останавливается другой автомобиль. Из него выходит мужчина с канистрой в руках. Он наливает на капот «Киа» какую-то жидкость и поджигает ее.
Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Уфимского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Как выяснили следователи, причиной поджога стал конфликт на работе: потерпевший работал в организации, владельцем которой был подозреваемый.
В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемый признался в содеянном, а по месту его проживания был проведен обыск.
Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома на улице Мушникова.