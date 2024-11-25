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Posted 25 ноября, 06:08

Published 25 ноября, 06:08

Modified 25 ноября, 06:10

Updated 25 ноября, 06:10

Конфликт на работе привел к поджогу автомобиля в Уфе

Конфликт на работе привел к поджогу автомобиля в Уфе

25 ноября 2024, 06:08
Фото: МВД России по РБ.
В Уфе задержан мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля после ссоры на работе, сообщает в понедельник, 25 ноября, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Как стало известно, 14 октября в микрорайоне Дема неподалеку от частного дома по 1-му Донбасскому переулку, загорелся автомобиль «Киа Соренто», принадлежащий местному жителю. По данным ведомства, на видео с камер видеонаблюдения было запечатлено, как рядом с припаркованной иномаркой останавливается другой автомобиль. Из него выходит мужчина с канистрой в руках. Он наливает на капот «Киа» какую-то жидкость и поджигает ее.

Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Уфимского района, который ранее уже имел проблемы с законом. Как выяснили следователи, причиной поджога стал конфликт на работе: потерпевший работал в организации, владельцем которой был подозреваемый.

В настоящее время против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Подозреваемый признался в содеянном, а по месту его проживания был проведен обыск.

Видео: Вести.

Как ранее сообщал Mkset, в столице Башкирии произошел поджог двух автомобилей, припаркованных во дворе дома на улице Мушникова.

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