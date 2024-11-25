Коммунальную катастрофу опровергли в Башкирии

Posted 25 ноября, 13:07
Published 25 ноября, 13:07
Modified 25 ноября, 13:16
Updated 25 ноября, 13:16
Ранее в Telegram-каналах появилась запись со скоплением оперативных служб вокруг прорванной трубы. Утверждалось, что видео было снято в Стерлитамаке — при этом авторы заявляли, что в скором времени авария приведёт к полному отключению воды во всём городе.
Власти заявили, что кадры были сняты не в Стерлитамаке. Остальная информация, по сообщению чиновников, также действительности не соответствует. По всей видимости, со стороны автора публикации поста или имела место грубая неосторожность при указании локации коммунальной катастрофы, или фейк был запущен в соцсети преднамеренно.