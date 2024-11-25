Коммунальную катастрофу опровергли в Башкирии

Власти заявили, что кадры были сняты не в Стерлитамаке. Остальная информация, по сообщению чиновников, также действительности не соответствует. По всей видимости, со стороны автора публикации поста или имела место грубая неосторожность при указании локации коммунальной катастрофы, или фейк был запущен в соцсети преднамеренно.