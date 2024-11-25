Карманника-гастролера задержали в Уфе

Оказалось, что мобильный волшебник не раз был судим за подобные проделки. Он приехал в Уфу к родственникам якобы поработать, но, как видно, предпочел «подработку» в карманах у прохожих. Украденные мобильники он продавал, а полученные деньги называл «заработанными» на стройке.