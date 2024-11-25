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Posted 25 ноября, 14:10

Published 25 ноября, 14:10

Modified 25 ноября, 15:09

Updated 25 ноября, 15:09

Серийного вора арестовали в Уфе

Карманника-гастролера задержали в Уфе

25 ноября 2024, 14:10
Фото: 1MI.

Серийного вора арестовали в Уфе

36-летний житель Екатеринбурга решил позаработать на чужих телефонах. Ловкач похищал гаджеты у людей на остановках и в общественном транспорте в Уфе, сообщило МВД Башкирии в понедельник, 25 ноября.

С начала ноября мужчина успел «поработать» сразу по нескольким районам Уфы, совершив не менее 5 краж, как считают оперативники. Однако его ловкость закончилась, и предприимчивого мужчину поймали после очередной кражи в Сипайлово.

Оказалось, что мобильный волшебник не раз был судим за подобные проделки. Он приехал в Уфу к родственникам якобы поработать, но, как видно, предпочел «подработку» в карманах у прохожих. Украденные мобильники он продавал, а полученные деньги называл «заработанными» на стройке.

Теперь против горе-карманника возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемого арестовали, а оперативники ищут другие эпизоды и пострадавших от слишком ловкого мужчины.

Фото: https://t.me/mvd_rb

Также Mkset сообщил о том, что обвинение запросило 23 года заключения для 22-летнего убийцы собственной сестры, ограбившего девушку после случившегося.

В уфимском транспорте воруют
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