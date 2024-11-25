Карманника-гастролера задержали в Уфе

Posted 25 ноября, 14:10
Published 25 ноября, 14:10
Modified 25 ноября, 15:09
Updated 25 ноября, 15:09
С начала ноября мужчина успел «поработать» сразу по нескольким районам Уфы, совершив не менее 5 краж, как считают оперативники. Однако его ловкость закончилась, и предприимчивого мужчину поймали после очередной кражи в Сипайлово.
Оказалось, что мобильный волшебник не раз был судим за подобные проделки. Он приехал в Уфу к родственникам якобы поработать, но, как видно, предпочел «подработку» в карманах у прохожих. Украденные мобильники он продавал, а полученные деньги называл «заработанными» на стройке.
Теперь против горе-карманника возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемого арестовали, а оперативники ищут другие эпизоды и пострадавших от слишком ловкого мужчины.
Также Mkset сообщил о том, что обвинение запросило 23 года заключения для 22-летнего убийцы собственной сестры, ограбившего девушку после случившегося.