Капсулы для стирки: почему ваши вещи могут пострадать от этой модной новинки?

Всё это указывает на одно: водорастворимая пленка не всегда разлагается так быстро, как это предполагается. А значит, вместо лёгкой и быстрой стирки получаем проблемы с пеной и остатками моющего средства на ткани. В некоторых случаях, когда капсула не растворяется полностью, её следы можно обнаружить прямо на вещах, а запах от избыточного средства может оставить неприятное впечатление.