Капсулы для стирки: почему ваши вещи могут пострадать от этой модной новинки?

Posted 25 ноября, 12:50
Published 25 ноября, 12:50
Modified 25 ноября, 12:52
Updated 25 ноября, 12:52
Стирка с капсулами — это, безусловно, удобно. Капсула, которая содержит гель, кондиционер и водорастворимую пленку, обещает идеальное растворение и уход за бельем. Всё, что нужно — это бросить её в барабан и запустить стирку. Но что происходит на самом деле?
Современные капсулы для стирки — это настоящая химическая лаборатория в миниатюре. Снаружи тоненькая водорастворимая пленка, внутри — концентрированный гель с моющими и ухаживающими компонентами. Производители уверяют, что такой формат — абсолютное удобство: положил капсулу и забыл. Однако практика показывает: не все так просто.
На первых этапах белье просто болтается в воде, и только позже начинается бурное вспенивание, что иногда приводит к избытку пены, с которой трудно справиться даже при многократном полосканиях.
Всё это указывает на одно: водорастворимая пленка не всегда разлагается так быстро, как это предполагается. А значит, вместо лёгкой и быстрой стирки получаем проблемы с пеной и остатками моющего средства на ткани. В некоторых случаях, когда капсула не растворяется полностью, её следы можно обнаружить прямо на вещах, а запах от избыточного средства может оставить неприятное впечатление.
После стирки с капсулами многие сталкиваются с другим не самым приятным моментом — сильным запахом концентрированного моющего средства. Это может быть настолько интенсивно, что запах буквально «сшибает с ног». Причем неприятный аромат сохраняется на одежде, и даже когда стираете белье снова, он не исчезает. Иногда после стирки возникает ощущение, что кожа начинает зудеть, как при аллергии.
— Я разорилась и купила капсулы, даже назову бренд ARIEL, вонище от белья спасайся кто может, потому что капсула растворяется на 15 минуте, на программе быстро 30, толком не выполаскивается, даже при сушки белья на свежем воздухе запах не становится менее едкидким как например у порошка Ушастый Нянь, он мне нравится, вещи после него можно сушить и в доме, а от Ариэль чихаешь, — делится Екатерина Березуцкая.
Если вы не хотите сталкиваться с этими неприятными последствиями, возможно, стоит пересмотреть выбор моющего средства:
В идеале, если вы хотите избежать лишних хлопот с запахами и остатками моющего средства, можно выбрать качественные гели или порошки, которые легко растворяются и не оставляют следов. Так стирка станет не только эффективной, но и безопасной для здоровья и вашего комфорта.
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