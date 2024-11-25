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Posted 25 ноября, 10:15

Published 25 ноября, 10:15

Modified 25 ноября, 10:17

Updated 25 ноября, 10:17

Как устроить праздник с клубникой в шоколаде в Тюмени? Оригинальные идеи

Как устроить праздник с клубникой в шоколаде в Тюмени? Оригинальные идеи

25 ноября 2024, 10:15
Фото: flowwow.com. Как устроить праздник с клубникой в шоколаде в Тюмени? Оригинальные идеи
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Иногда, чтобы подарить близкому человеку ощущение праздника и яркие впечатления, нужна всего одна деталь. Например, букет клубники в шоколаде: оригинальный комплимент с незабываемым вкусом, который ни с чем не спутаешь.

Клубника в шоколаде в Тюмени пока не встречается в масс-маркете, но это лакомство можно легко заказать на специализированном маркетплейсе у частных кондитеров. Главная героиня этой статьи — сочная, стильная клубника в шоколаде: в коробке, декоративном ящике, букете или другой интересной форме, готовая сделать праздник.

Разнообразие вкусов и видов клубники в шоколаде

Для начала разберемся, какой в принципе бывает клубника в шоколаде. На фото в каталогах можно увидеть ягодки в темной, белой, молочной глазури, с различными топингами и дополнениями. Как же понять, какой вкус вам больше понравится?

Как вкуснее — в белом, темном или молочном шоколаде?

Классическим считается сочетание кисло-сладких сочных ягод с шелковистым молочным шоколадом, однако не меньшей популярностью сейчас пользуется глазурь из белого шоколада. Оба эти варианта дают сладость и подчеркивают характерный вкус ягод. Однако есть и любители клубники в горьком шоколаде — так десерт приобретает благородную горчинку и точно не покажется приторным.

Вкусные дополнения к клубнике в шоколаде

Шоколадная глазурь является самодостаточным партнером для свежих ягод, но иногда кондитеры добавляют топинги. Наиболее популярные из них — кокосовая стружка, дробленые миндаль и кешью, вафельная крошка, полоски горького шоколада на белом, йогуртовая глазурь, сублимированная малина. Ну, а модное съедобное золото практически не дает вкуса — только визуальный эффект.

Что подать к лакомству?

Все мы помним, что к клубнике принято подавать просекко. Это отличная классическая идея! Кроме того, можно добавить к праздничной трапезе мягкий французский сыр с белой плесенью, орешки кешью, а гурманам также понравится разбавить трапезу сыровялеными копченостями.

Подарочные наборы и упаковка

Итак, мы собираемся с помощью клубники устроить человеку маленький праздник! А праздничное настроение, как известно, начинается с красивой подарочной упаковки.

Оригинальные упаковки для клубники в шоколаде

Из готовых декорированных клубничек собирают подарки разных форматов. Наиболее эффектными считаются клубничные букеты: округлые, симпатичные, с аппетитно торчащими ягодками, которые крепятся на шпажки. Точно так же собрать композицию из клубники можно в шляпной коробке, ящичке и даже силиконовой сумочке для букетов.

Как удобнее — в букете или в коробочке?

С одной стороны, из коробки достать ягоду проще. С другой, гораздо удобнее держать ее на деревянной палочке, которую вы вынимаете из букета. Можно найти компромиссное решение и заказать коробку, но попросить кондитера приложить к заказу несколько деревянных шпажек, чтобы легко было брать ягоды.

Как придать подарку с клубникой в шоколаде индивидуальности?

Классическое решение — добавить миниатюрную табличку. Она бывает чисто декоративной — или тоже съедобной, шоколадной. Обычно на таких табличках пишут, кому предназначен подарок (маме, любимой) или кастомное пожелание (расцветай, люблю твою улыбку, прости меня).

Тематические идеи и оформление

Романтические подарки с клубникой в шоколаде

Если вы готовите небольшой сюрприз на День святого Валентина или годовщину первого свидания, стоит заказать клубнику в романтическом образе: с красными вкраплениями сублимированной малины, выложенными в форме сердца, а некоторые ягоды можно оставить и без украшения. В качестве дополнения к подарку можно растопить дома плитку белого шоколада и макать туда ягоды, угощая друг друга.

Клубника в шоколаде для детских праздников

Детская клубничка выглядит весело и затейливо: на ней рисуют мордочки, выкладывают орешками разные символы, а из самих ягод делают забавные змейки и спирали. Очень важно, чтобы декор не был марким: детвора любит случайно оставить половину глазури у себя на одежде.

Сезонные и праздничные оформления клубники в шоколаде

Современные технологии в кондитерском искусстве позволяют декорировать клубнику в самых разных стилистиках: рисовать на ягодах снежинки для новогодних композиций, делать клубнику в виде бешеных привидений и тыквочек для Хеллоуина. Если вы не видите в каталоге сезонных предложений, стоит спросить кондитера через прямой чат, что он готов сделать дополнительно.

Кулинарные идеи и сочетания вкусов

В шоколаде, но не клубника

Расширением идеи клубники в шоколаде можно считать фондан: резервуар с растопленным шоколадом, в который можно обмакнуть самостоятельно не только ягодку, но и кусочек яблока, груши, манго, апельсина, виноградинку или орешек.

Украшение тортов и капкейков

Клубника в шоколаде выглядит очень изысканно на верхушке бенто-торта или на кремовой шапочке капкейка. Такой декор пользуется неизменной популярностью во все сезоны.

Коктейли и напитки с клубникой в шоколаде

Время от времени ягоды в глазури используют, чтобы дополнить роскошный молочный коктейль со взбитыми сливками или бокал с игристым вином.

Где в Тюмени можно устроить сюрприз с клубникой в шоколаде?

Праздник на дому

Самый простой вариант — организовать вкусную вечеринку дома и заказать клубнику у локальных кондитеров с доставкой прямо к порогу. Все, что вам потребуется, это немного преобразить обстановку дома, зажечь свечи, покрыть стол скатертью и включить музыку.

Кафе и рестораны

Если вы встречаетесь в ресторане, можно заранее спросить хозяев пространства, разрешают ли они употреблять свои десерты. Если это не приветствуется, лучше оставить угощение на тот момент, когда ужин закончится.

Мастер-классы и дегустации по приготовлению клубники в шоколаде

В Тюмени есть мастера, которые с радостью устраивают для гостей специальные перформансы и мастер-классы по приготовлению культового десерта. Можно сходить на такой и совместить приятное с полезным.

Как выбрать и хранить клубнику в шоколаде?

Где купить свежую клубнику в шоколаде в Тюмени

Хорошая новость в том, что у локальных кондитеров клубника в шоколаде не бывает несвежей: ее готовят на заказ специально для вас. Ягоды каждый мастер покупает в проверенных магазинах или напрямую у поставщиков, так что даже зимой клубника остается приятной на вкус. Из замороженных ягод десерт приготовить не получится!

Как выбрать свежую и качественную клубнику в шоколаде?

Рекомендуем изучить отзывы о кондитерской и особенно внимательно прочитать, что пишут о товаре. Некоторые локальные бренды не специализируются на клубнике, и тогда их предложения могут проигрывать тем, кто делает исключительно ягоды в глазури.

Советы по хранению и транспортировке клубники в шоколаде

Это не тот десерт, который нужно хранить долго: лучше всего будет съесть его сразу после вручения. Если все же требуется отложить трапезу, положите коробочку или букет с ягодами в холодильник, не вынимая из защитной упаковки (иначе десерт может впитать резкие запахи других продуктов).

Особенности заказа клубники в шоколаде онлайн

Если вы пользуетесь сервисом маркетплейса цветов и подарков Flowwow, обратите внимание на некоторые специальные опции. Во-первых, если заказываете через приложение, вы можете задать вопрос кондитеру еще до того, как оформите покупку. Нужно только зайти в карточку товара и нажать на кнопку «Задать вопрос продавцу». Перед тем как передать заказ курьеру, продавец обязательно пришлет вам в чат фото готового букета или композиции из клубники. У вас есть 15–20 минут, чтобы одобрить ее или внести необходимые изменения.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Какие добавки можно использовать с клубникой в шоколаде?

Обычно клубнику в шоколаде покрывают, помимо глазури, кокосовыми или ореховыми кранчами, кусочками съедобного золота, сублимированной малиной, вафельной крошкой, наклеивают на теплую глазурь орешки и маленькие кусочки сухофруктов.

Можно ли заказать клубнику в шоколаде с доставкой по Тюмени?

Да, это возможно. Чтобы выбрать кондитера и вариант подарка, зайдите на маркетплейс Flowwow и посмотрите предложения из специальной категории «Клубника в шоколаде».

Как избежать аллергических реакций на клубнику в шоколаде?

Если у вас аллергия на клубнику или шоколад, лучше просто отказаться от десерта: даже если принимать антигистаминные препараты, ваше волнение от возможных последствий не даст в полной мере наслаждаться лакомством.

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