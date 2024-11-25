Как устроить праздник с клубникой в шоколаде в Тюмени? Оригинальные идеи

Posted 25 ноября, 10:15
Published 25 ноября, 10:15
Modified 25 ноября, 10:17
Updated 25 ноября, 10:17
Клубника в шоколаде в Тюмени пока не встречается в масс-маркете, но это лакомство можно легко заказать на специализированном маркетплейсе у частных кондитеров. Главная героиня этой статьи — сочная, стильная клубника в шоколаде: в коробке, декоративном ящике, букете или другой интересной форме, готовая сделать праздник.
Для начала разберемся, какой в принципе бывает клубника в шоколаде. На фото в каталогах можно увидеть ягодки в темной, белой, молочной глазури, с различными топингами и дополнениями. Как же понять, какой вкус вам больше понравится?
Классическим считается сочетание кисло-сладких сочных ягод с шелковистым молочным шоколадом, однако не меньшей популярностью сейчас пользуется глазурь из белого шоколада. Оба эти варианта дают сладость и подчеркивают характерный вкус ягод. Однако есть и любители клубники в горьком шоколаде — так десерт приобретает благородную горчинку и точно не покажется приторным.
Шоколадная глазурь является самодостаточным партнером для свежих ягод, но иногда кондитеры добавляют топинги. Наиболее популярные из них — кокосовая стружка, дробленые миндаль и кешью, вафельная крошка, полоски горького шоколада на белом, йогуртовая глазурь, сублимированная малина. Ну, а модное съедобное золото практически не дает вкуса — только визуальный эффект.
Все мы помним, что к клубнике принято подавать просекко. Это отличная классическая идея! Кроме того, можно добавить к праздничной трапезе мягкий французский сыр с белой плесенью, орешки кешью, а гурманам также понравится разбавить трапезу сыровялеными копченостями.
Итак, мы собираемся с помощью клубники устроить человеку маленький праздник! А праздничное настроение, как известно, начинается с красивой подарочной упаковки.
Из готовых декорированных клубничек собирают подарки разных форматов. Наиболее эффектными считаются клубничные букеты: округлые, симпатичные, с аппетитно торчащими ягодками, которые крепятся на шпажки. Точно так же собрать композицию из клубники можно в шляпной коробке, ящичке и даже силиконовой сумочке для букетов.
С одной стороны, из коробки достать ягоду проще. С другой, гораздо удобнее держать ее на деревянной палочке, которую вы вынимаете из букета. Можно найти компромиссное решение и заказать коробку, но попросить кондитера приложить к заказу несколько деревянных шпажек, чтобы легко было брать ягоды.
Классическое решение — добавить миниатюрную табличку. Она бывает чисто декоративной — или тоже съедобной, шоколадной. Обычно на таких табличках пишут, кому предназначен подарок (маме, любимой) или кастомное пожелание (расцветай, люблю твою улыбку, прости меня).
Если вы готовите небольшой сюрприз на День святого Валентина или годовщину первого свидания, стоит заказать клубнику в романтическом образе: с красными вкраплениями сублимированной малины, выложенными в форме сердца, а некоторые ягоды можно оставить и без украшения. В качестве дополнения к подарку можно растопить дома плитку белого шоколада и макать туда ягоды, угощая друг друга.
Детская клубничка выглядит весело и затейливо: на ней рисуют мордочки, выкладывают орешками разные символы, а из самих ягод делают забавные змейки и спирали. Очень важно, чтобы декор не был марким: детвора любит случайно оставить половину глазури у себя на одежде.
Современные технологии в кондитерском искусстве позволяют декорировать клубнику в самых разных стилистиках: рисовать на ягодах снежинки для новогодних композиций, делать клубнику в виде бешеных привидений и тыквочек для Хеллоуина. Если вы не видите в каталоге сезонных предложений, стоит спросить кондитера через прямой чат, что он готов сделать дополнительно.
Расширением идеи клубники в шоколаде можно считать фондан: резервуар с растопленным шоколадом, в который можно обмакнуть самостоятельно не только ягодку, но и кусочек яблока, груши, манго, апельсина, виноградинку или орешек.
Клубника в шоколаде выглядит очень изысканно на верхушке бенто-торта или на кремовой шапочке капкейка. Такой декор пользуется неизменной популярностью во все сезоны.
Время от времени ягоды в глазури используют, чтобы дополнить роскошный молочный коктейль со взбитыми сливками или бокал с игристым вином.
Самый простой вариант — организовать вкусную вечеринку дома и заказать клубнику у локальных кондитеров с доставкой прямо к порогу. Все, что вам потребуется, это немного преобразить обстановку дома, зажечь свечи, покрыть стол скатертью и включить музыку.
Если вы встречаетесь в ресторане, можно заранее спросить хозяев пространства, разрешают ли они употреблять свои десерты. Если это не приветствуется, лучше оставить угощение на тот момент, когда ужин закончится.
В Тюмени есть мастера, которые с радостью устраивают для гостей специальные перформансы и мастер-классы по приготовлению культового десерта. Можно сходить на такой и совместить приятное с полезным.
Хорошая новость в том, что у локальных кондитеров клубника в шоколаде не бывает несвежей: ее готовят на заказ специально для вас. Ягоды каждый мастер покупает в проверенных магазинах или напрямую у поставщиков, так что даже зимой клубника остается приятной на вкус. Из замороженных ягод десерт приготовить не получится!
Рекомендуем изучить отзывы о кондитерской и особенно внимательно прочитать, что пишут о товаре. Некоторые локальные бренды не специализируются на клубнике, и тогда их предложения могут проигрывать тем, кто делает исключительно ягоды в глазури.
Это не тот десерт, который нужно хранить долго: лучше всего будет съесть его сразу после вручения. Если все же требуется отложить трапезу, положите коробочку или букет с ягодами в холодильник, не вынимая из защитной упаковки (иначе десерт может впитать резкие запахи других продуктов).
Если вы пользуетесь сервисом маркетплейса цветов и подарков Flowwow, обратите внимание на некоторые специальные опции. Во-первых, если заказываете через приложение, вы можете задать вопрос кондитеру еще до того, как оформите покупку. Нужно только зайти в карточку товара и нажать на кнопку «Задать вопрос продавцу». Перед тем как передать заказ курьеру, продавец обязательно пришлет вам в чат фото готового букета или композиции из клубники. У вас есть 15–20 минут, чтобы одобрить ее или внести необходимые изменения.
Обычно клубнику в шоколаде покрывают, помимо глазури, кокосовыми или ореховыми кранчами, кусочками съедобного золота, сублимированной малиной, вафельной крошкой, наклеивают на теплую глазурь орешки и маленькие кусочки сухофруктов.
Да, это возможно. Чтобы выбрать кондитера и вариант подарка, зайдите на маркетплейс Flowwow и посмотрите предложения из специальной категории «Клубника в шоколаде».
Если у вас аллергия на клубнику или шоколад, лучше просто отказаться от десерта: даже если принимать антигистаминные препараты, ваше волнение от возможных последствий не даст в полной мере наслаждаться лакомством.