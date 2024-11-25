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Posted 25 ноября, 09:18

Published 25 ноября, 09:18

Modified 25 ноября, 10:18

Updated 25 ноября, 10:18

Глава Башкирии пригрозил увольнением мэру Салавата

Радий Хабиров: «Это безобразие! Я бы вас пинками погнал!»

25 ноября 2024, 09:18
Фото: Администрация Главы РБ.

Глава Башкирии пригрозил увольнением мэру Салавата

Сюжет
Радий Хабиров
Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе в понедельник, 25 ноября, раскритиковал работу по ремонту двора в Салавате и пригрозил чиновникам последствиями.

Во время совещания 25 ноября глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу работы выполненной в рамках программы «Башкирские дворики» на пересечении улиц Калинина и Ленина в Салавате. По его словам, Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) и администрация города «безобразно» справились с задачей.

Радий Хабиров отметил, что в смете работ не были учтены необходимые мероприятия по благоустройству газонов.

— Это полная недоработка МинЖКХ и главы города, — прокомментировал Глава региона.

Политик подчеркнул, что выделенные 45 миллионов рублей были потрачены неэффективно, и за такие деньги можно было бы выполнить работы на гораздо более высоком уровне.

Видео: Администрация Главы РБ.
— Правильным было бы наказать главу и управленческую команду, и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Мне остается выговоры объявлять и увольнять. Я очень недовольный уехал из Салавата, начали Вы не очень хорошо, Альберт Юрьевич (Муталов-мэр Салавата). Еще один такой двор — и МинЖКХ пойдет искать работу. Пересчитайте смету, если там что-то найдется, я в прокуратуру дело отдам, чтобы каждый понимал — мы с таким трудом деньги выделяем туда, люди с надеждами ждут эту историю. Вы бы попробовали такой двор в Уфе сдать, вам бы головы там же на месте «открутили». На месте салаватцев я бы вас пинками погнал, — добавил Радий Хабиров.

Стоит отметить, что жители Салавата уже не в первый раз жалуются на проблемы с благоустройством. В мае 2023 года они обращались с просьбами о ремонте скамеек и газонов на бульваре имени Салавата Юлаева. За короткий период времени поступило 703 обращения по вопросам благоустройства в городе.

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