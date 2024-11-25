Радий Хабиров: «Это безобразие! Я бы вас пинками погнал!»

Стоит отметить, что жители Салавата уже не в первый раз жалуются на проблемы с благоустройством. В мае 2023 года они обращались с просьбами о ремонте скамеек и газонов на бульваре имени Салавата Юлаева. За короткий период времени поступило 703 обращения по вопросам благоустройства в городе.