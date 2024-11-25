Радий Хабиров: «Это безобразие! Я бы вас пинками погнал!»

Posted 25 ноября, 09:18
Published 25 ноября, 09:18
Modified 25 ноября, 10:18
Updated 25 ноября, 10:18
Во время совещания 25 ноября глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу работы выполненной в рамках программы «Башкирские дворики» на пересечении улиц Калинина и Ленина в Салавате. По его словам, Министерство жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) и администрация города «безобразно» справились с задачей.
Радий Хабиров отметил, что в смете работ не были учтены необходимые мероприятия по благоустройству газонов.
— Это полная недоработка МинЖКХ и главы города, — прокомментировал Глава региона.
Политик подчеркнул, что выделенные 45 миллионов рублей были потрачены неэффективно, и за такие деньги можно было бы выполнить работы на гораздо более высоком уровне.
— Правильным было бы наказать главу и управленческую команду, и больше не выделять средств на дворики, но люди-то тут при чем? Мне остается выговоры объявлять и увольнять. Я очень недовольный уехал из Салавата, начали Вы не очень хорошо, Альберт Юрьевич (Муталов-мэр Салавата). Еще один такой двор — и МинЖКХ пойдет искать работу. Пересчитайте смету, если там что-то найдется, я в прокуратуру дело отдам, чтобы каждый понимал — мы с таким трудом деньги выделяем туда, люди с надеждами ждут эту историю. Вы бы попробовали такой двор в Уфе сдать, вам бы головы там же на месте «открутили». На месте салаватцев я бы вас пинками погнал, — добавил Радий Хабиров.
Стоит отметить, что жители Салавата уже не в первый раз жалуются на проблемы с благоустройством. В мае 2023 года они обращались с просьбами о ремонте скамеек и газонов на бульваре имени Салавата Юлаева. За короткий период времени поступило 703 обращения по вопросам благоустройства в городе.