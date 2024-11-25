Буллинг в уфимской школе закончился черепно-мозговой травмой

Известно, что девочка из Иглино попала в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как её избили в школе. А. начала учиться в школе №2 в сентябре, и с первых дней у неё возникли проблемы с одноклассницей С. Она подвергалась насмешкам, оскорблениям и ударам каждый день. С. говорила, что ей не нравится, как А. одевается, а ещё что она «новенькая» и «тупая».