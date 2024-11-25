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Posted 25 ноября, 11:35

Published 25 ноября, 11:35

Modified 25 ноября, 11:43

Updated 25 ноября, 11:43

Прокуратура занялась дракой школьниц в Уфе

Буллинг в уфимской школе закончился черепно-мозговой травмой

25 ноября 2024, 11:35
Фото: 1MI.

Прокуратура занялась дракой школьниц в Уфе

Прокуратура начала проверку после обращения одной школьницы из Иглинского района в больницу. В интернете появился видеоролик, где девочка рассказывает о буллинге и том, что её били в школе, сообщили в ведомстве в понедельник, 25 ноября.

Известно, что девочка из Иглино попала в больницу с черепно-мозговой травмой после того, как её избили в школе. А. начала учиться в школе №2 в сентябре, и с первых дней у неё возникли проблемы с одноклассницей С. Она подвергалась насмешкам, оскорблениям и ударам каждый день. С. говорила, что ей не нравится, как А. одевается, а ещё что она «новенькая» и «тупая».

Отец А. пытался разобраться с ситуацией через классного руководителя, но ничего не изменилось. Три дня назад девочку увезли на скорой из зала для танцев — она не могла терпеть сильную головную боль и потеряла сознание. В больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Отец девочки уже обратился в полицию.

Фото: https://t.me/chestnyreportazh
«У меня сотрясение, потому что меня били по голове. Била по голове девочка одна, с класса моего. Я этого не рассказывала два месяца родителям, потому что я боялась, что эта девочка расскажет все всем моим друзьям, и они не захотят больше со мной дружить,» — говорит в своем видео-обращении пострадавшая А.

Прокурорская проверка будет направлена на то, чтобы узнать, как соблюдаются права детей, а также обратят внимание на безопасность учащихся в школе. Прокуратура посмотрит, как действовали родители и учителя, и сделает выводы о том, выполняли ли они свои обязанности.

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