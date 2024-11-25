Бродяги покусали почти 9000 жителей Башкирии

На совещании в Правительстве Башкирии обсуждались меры по борьбе с безнадзорными животными. Как стало известно, по статистике, в России ежегодно около 400 тысяч человек становятся жертвами нападений собак, и особенно уязвимы в этом отношении дети — их доля составляет 30% от общего числа пострадавших. В Башкортостане ситуация не лучше: количество жалоб на бродячих животных растет, и на их отлов ежегодно из бюджета выделяется более 80 миллионов рублей, сообщает и.о премьер-министра Андрей Назаров.