Бродяги покусали почти 9000 жителей Башкирии

Posted 25 ноября, 12:09
Published 25 ноября, 12:09
Modified 25 ноября, 12:43
Updated 25 ноября, 12:43
На совещании в Правительстве Башкирии обсуждались меры по борьбе с безнадзорными животными. Как стало известно, по статистике, в России ежегодно около 400 тысяч человек становятся жертвами нападений собак, и особенно уязвимы в этом отношении дети — их доля составляет 30% от общего числа пострадавших. В Башкортостане ситуация не лучше: количество жалоб на бродячих животных растет, и на их отлов ежегодно из бюджета выделяется более 80 миллионов рублей, сообщает и.о премьер-министра Андрей Назаров.
Исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин отметил, что местные власти имеют полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных с 2016 года. Однако основные проблемы остаются нерешенными: безответственные владельцы не несут за них ответственности. Как стало известно, для повышения контроля над владельцами домашних собак разрабатывается проект закона о регистрации животных. Также планируется внедрение чипирования собак для более эффективной идентификации.
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина подчеркнула, что безнадзорные животные представляют угрозу не только из-за нападений, но и возможных инфекций. За 10 месяцев 2024 года за антирабической помощью обратились около 9 тысяч человек, среди которых 33% — дети до 17 лет.
Глава Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов на рабочем совещании администрации сообщил, что с начала 2024 года в районе было отловлено почти 1000 собак.
Как ранее сообщал Mkset, в микрорайоне Инорс, девушка пыталась спастись от окруживших её бездомных псов.