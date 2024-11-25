Боец СВО — свидетелям Верхнего Ларса: «Стыдно бежать, когда Родина в опасности»

Оказалось, что в организации где работает Данил есть бронь. После долгих раздумий он решил подписать контракт и уйти добровольцем. Но поначалу его брат переубедил, так как он кадровый офицер и его должны были отправить на СВО. «Как наша мать будет переживать то, что два сына на войне» — сказал он. В январе 2023 года брат уехал на СВО.