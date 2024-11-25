Боец СВО — свидетелям Верхнего Ларса: «Стыдно бежать, когда Родина в опасности»

Posted 25 ноября, 04:28
Published 25 ноября, 04:28
Modified 25 ноября, 06:47
Updated 25 ноября, 06:47
Ценности есть в жизни каждого человека, мнимые и истинные. Кто-то убегает за границу, чтобы пересидеть трудное для страны время. А кто-то добровольно идет защищать Родину. Одни продолжают делать вид, что их это не касается, а другие после работы идут плести маскировочные сети или собирать посылки с гуманитарной помощью.
В зоне СВО сражаются самые разные люди. Только социальных различий у бойцов нет. Зато есть взаимовыручка и поддержка.
История жителя Башкирии простая и прозрачная. Жил, работал. когда стало нужно, пошел защищать интересы страны. Данил, 24 года, позывной Дяга. Доброволец СВО. С 19-ти лет работал проходчиком в шахте.
— Коллектив и сама работа мне очень нравились. На своей работе я чувствовал себя как рыба в воде. Да и вообще очень люблю то, чем занимаюсь. В армии я не служил, так как не был годен. Часто слышал от многих ребят, которые сходили в армию, что там нечего делать, поэтому я туда не стремился, — рассказывает Данил.
В 2022 году началась СВО. Он не остался равнодушным. Всегда пытался узнать и интересовался о том, что там происходит, как там обстоят дела у бойцов.
— Наблюдая ситуацию с обеих сторон, в социальных сетях видел много материалов, которые еще больше открыли мне глаза на то, что мы действительно имеем дело с «нациками» и очень плохими людьми. На кадрах было запечатлено, как наших ребят, которых взяли в плен, казнили и мучили в то время, когда у них были связаны руки за спиной. Это один из десятков, если не сотен примеров. Быть равнодушным я не смог, — продолжает наш собеседник.
21 сентября 2022 началась частичная мобилизация. В это время он находился в шахте. Там нет связи и интернета. В конце смены, выехав на-гора, Данил узнает свежие новости. Часть мужиков со смены начали суетиться и нервничать. Наш герой повел себя достойно, решил, что если призовут, то пойдет. А не возьмет самокат и не построит маршрут в сторону границы на Верхний Ларс.
Оказалось, что в организации где работает Данил есть бронь. После долгих раздумий он решил подписать контракт и уйти добровольцем. Но поначалу его брат переубедил, так как он кадровый офицер и его должны были отправить на СВО. «Как наша мать будет переживать то, что два сына на войне» — сказал он. В январе 2023 года брат уехал на СВО.
— Я также работал на шахте, также меня терзали мысли. Отработав июльскую вахту, в августе поехал домой и подписал контракт. В октябре месяце, после «учебки» я уехал в зону СВО. Работал наводчиком на гаубицах МСТА-Б. По семейным обстоятельствам уехал домой. Скоро поеду снова обратно, но уже в составе штурмовых подразделений. И я осознаю все риски и возможные исходы. Но я люблю свою страну, и я не могу оставаться в стороне, — рассказывает Данил.
Наш герой также отметил тех, кто помогает СВО в тылу. Тех, кто шьет масксети, которыми бойцы укрывают свои позиции. Делают окопные свечи, которые порой помогают и согреться, и осветить темный блиндаж. Отправляют сладости, медикаменты, гуманитарную помощь. Бойцам на передовой очень важна поддержка.
— Когда приехал домой, сразу пошел к нашим прекрасным дамам, которые помогают нам. Попил с ними чаю и пообщался на разные темы. Потом сходил в школу к детям, которые писали письма. Я так рад был их видеть и слышать всех. Наш надежный тыл — это наша опора, поддержка, мотивация. Людям, которые на безвозмездной и регулярной основе оказывают огромную поддержку воинам СВО и остаются не безразличными в тылу — огромное спасибо!
Данил отмечает, что самое страшное — это равнодушие. Когда люди делают вид, что ничего не происходит вместо того, чтобы помогать бойцам защищать Родину.