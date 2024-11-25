Башкирия удержала звание края фитоняшек и трезвенников

Республика Башкортостан за год поднялась на одну строчку в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. В 2024 году Башкирия заняла 19 строчку общего списка с рейтинговым результатом в 77,5 баллов, за год нарастив свою спортивную активность почти на два балла и одну позицию в топе регионов РФ.



Интересно отметить то, что соседние регионы явно уступают Башкирии своими результатами. Так, Татарстан по итогам любви к спорту и отказа от никотина и спирта за 2023 год оказался на 38 позиции, Удмуртия — на 68 строчке, Челябинская область показала 78 результат, оказавшись в самом подвале этой турнирной таблицы. Башкирия, наоборот, уверенно зацепилась на список «хорошистов», попав в топ-20 по итогам еще прошлого исследования. Стоит заметить взлёт Татарстана в рейтинге: за год регион поднялся почти десять позиций. Но это не позволило вечному визави Башкирии забраться в премиум-сегмент рейтинга.