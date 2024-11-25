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Posted 25 ноября, 09:13

Published 25 ноября, 09:13

Modified 25 ноября, 09:15

Updated 25 ноября, 09:15

Башкортостан вошел в топ-20 регионов по ЗОЖ

Башкирия удержала звание края фитоняшек и трезвенников

25 ноября 2024, 09:13
Фото: mkset.ru.

Башкортостан вошел в топ-20 регионов по ЗОЖ

РИА Рейтинг представил обновленный топ регионов по приверженности здоровому образу жизни: исследование по итогам 2023 года опубликовали в понедельник, 25 ноября.

Республика Башкортостан за год поднялась на одну строчку в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. В 2024 году Башкирия заняла 19 строчку общего списка с рейтинговым результатом в 77,5 баллов, за год нарастив свою спортивную активность почти на два балла и одну позицию в топе регионов РФ.

Интересно отметить то, что соседние регионы явно уступают Башкирии своими результатами. Так, Татарстан по итогам любви к спорту и отказа от никотина и спирта за 2023 год оказался на 38 позиции, Удмуртия — на 68 строчке, Челябинская область показала 78 результат, оказавшись в самом подвале этой турнирной таблицы. Башкирия, наоборот, уверенно зацепилась на список «хорошистов», попав в топ-20 по итогам еще прошлого исследования. Стоит заметить взлёт Татарстана в рейтинге: за год регион поднялся почти десять позиций. Но это не позволило вечному визави Башкирии забраться в премиум-сегмент рейтинга.

Лидеры рейтинга регионов по ЗОЖ не меняются из года в год — это южные кавказские субъекты Российской Федерации: Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкария. Самые низкие строчки в списке — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области. И тоже — не первый год.

Как считали рейтинг?

Рейтинг основывается на семи критериях, которые определяют уровень потребления алкогольной продукции и табачных изделий, распространенность зависимости от наркотиков, активность в физической культуре и условия трудовой деятельности. В основе исследования — данные за 2023 год.

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