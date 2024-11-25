200 тысяч кв. м жилья в Башкирии строится при поддержке ВТБ

Posted 25 ноября, 12:26
Published 25 ноября, 12:26
Modified 25 ноября, 12:28
Updated 25 ноября, 12:28
Планируется, что этого жилья хватит для 1500 семей. Проекты соответствуют необходимым стандартам жилого строительства и возводятся с учетом требований по благоустройству — вместе с домами появятся новые детские и спортивные площадки, парки, парковки, нежилые помещения для бизнеса.
Напомним, что при поддержке ВТБ за последние несколько лет в Башкирии были реализованы несколько крупных проектов — Восточный выезд, Дворец борьбы в Уфе, завод по производству сырного зерна компании «Элипсмол».
— Несколько крупных объектов, которые реализуются с участием ВТБ, находятся на этапе строительства. В том числе это две очереди молочно-товарной фермы АПК им. Калинина и репродуктор ГК «Стар Нафта» по производству инкубационного яйца, — подчеркнул единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Башкирии Станислав Морилов.
Банк остается важным финансовым партнером для башкирских предприятий. Число корпоративных клиентов банка за три квартала текущего года выросло в регионе на 5%. Всего по итогам 9 месяцев кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка ВТБ в республике достиг 46,7 млрд руб. (+53%). Наибольшая доля заемных средств приходится на сферы торговли (23,4%), строительства и недвижимости (20,6%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (18,2%), машиностроения (11,4%), нефтегазовой и химической промышленности (11%). Портфель привлеченных средств компаний малого и среднего бизнеса с января по сентябрь вырос наполовину, до 39,6 млрд руб.