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Posted 25 ноября, 12:26

Published 25 ноября, 12:26

Modified 25 ноября, 12:28

Updated 25 ноября, 12:28

200 тысяч кв. м жилья в Башкирии строится при поддержке ВТБ

200 тысяч кв. м жилья в Башкирии строится при поддержке ВТБ

25 ноября 2024, 12:26
Фото: 1MI.
ЖК «Зорге Премьер», «Сапфир», «Новая дема» и Urman City строят при поддержке ВТБ.

Планируется, что этого жилья хватит для 1500 семей. Проекты соответствуют необходимым стандартам жилого строительства и возводятся с учетом требований по благоустройству — вместе с домами появятся новые детские и спортивные площадки, парки, парковки, нежилые помещения для бизнеса.

Напомним, что при поддержке ВТБ за последние несколько лет в Башкирии были реализованы несколько крупных проектов — Восточный выезд, Дворец борьбы в Уфе, завод по производству сырного зерна компании «Элипсмол».

— Несколько крупных объектов, которые реализуются с участием ВТБ, находятся на этапе строительства. В том числе это две очереди молочно-товарной фермы АПК им. Калинина и репродуктор ГК «Стар Нафта» по производству инкубационного яйца, — подчеркнул единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Башкирии Станислав Морилов.

Банк остается важным финансовым партнером для башкирских предприятий. Число корпоративных клиентов банка за три квартала текущего года выросло в регионе на 5%. Всего по итогам 9 месяцев кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка ВТБ в республике достиг 46,7 млрд руб. (+53%). Наибольшая доля заемных средств приходится на сферы торговли (23,4%), строительства и недвижимости (20,6%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (18,2%), машиностроения (11,4%), нефтегазовой и химической промышленности (11%). Портфель привлеченных средств компаний малого и среднего бизнеса с января по сентябрь вырос наполовину, до 39,6 млрд руб.

#Андрей Королев#Новости#Уфа#Башкортостан
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