200 тысяч кв. м жилья в Башкирии строится при поддержке ВТБ

Банк остается важным финансовым партнером для башкирских предприятий. Число корпоративных клиентов банка за три квартала текущего года выросло в регионе на 5%. Всего по итогам 9 месяцев кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса банка ВТБ в республике достиг 46,7 млрд руб. (+53%). Наибольшая доля заемных средств приходится на сферы торговли (23,4%), строительства и недвижимости (20,6%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (18,2%), машиностроения (11,4%), нефтегазовой и химической промышленности (11%). Портфель привлеченных средств компаний малого и среднего бизнеса с января по сентябрь вырос наполовину, до 39,6 млрд руб.