Зимние холода прогнозируют в Башкирии

Posted 24 ноября, 14:23
Published 24 ноября, 14:23
Modified 24 ноября, 16:27
Updated 24 ноября, 16:27
На большей части Башкирии прогнозируют переменную облачность, осадков не обещается. Ветер — от 5 до 10 м/c. Такая скорость потоков воздуха в классификации МЧС соответствует понятию «лёгкий ветер». Местами также возможны туман и гололёд.
Ночью — до -3°C… -9°C, однако в некоторых частях региона похолодать в тёмное время суток может сразу до -13°C. Дневные температурные показатели составят -2°C… +3°C.
В Уфе — немного теплее. До -3°C… -5°C ночью и 0°C… +2°C днём.
Ранее Mkset делился гайдами и рекомендациями о том, как организовать короткое автопутешествие по Башкирии.