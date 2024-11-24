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Posted 24 ноября, 14:23

Published 24 ноября, 14:23

Modified 24 ноября, 16:27

Updated 24 ноября, 16:27

В Башкирии похолодает до -13°C

Зимние холода прогнозируют в Башкирии

24 ноября 2024, 14:23
Фото: 1MI.

В Башкирии похолодает до -13°C

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в регионе на понедельник, 25 ноября.

На большей части Башкирии прогнозируют переменную облачность, осадков не обещается. Ветер — от 5 до 10 м/c. Такая скорость потоков воздуха в классификации МЧС соответствует понятию «лёгкий ветер». Местами также возможны туман и гололёд.

Ночью — до -3°C… -9°C, однако в некоторых частях региона похолодать в тёмное время суток может сразу до -13°C. Дневные температурные показатели составят -2°C… +3°C.

В Уфе — немного теплее. До -3°C… -5°C ночью и 0°C… +2°C днём.

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Ранее Mkset делился гайдами и рекомендациями о том, как организовать короткое автопутешествие по Башкирии.

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