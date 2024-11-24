Зимние холода прогнозируют в Башкирии

На большей части Башкирии прогнозируют переменную облачность, осадков не обещается. Ветер — от 5 до 10 м/c. Такая скорость потоков воздуха в классификации МЧС соответствует понятию «лёгкий ветер». Местами также возможны туман и гололёд.