Житель Башкирии утонул на велосипеде

Пока к месту ехали спасатели, прохожий решил кинуться вытягивать бедолагу, однако на полпути сам провалился под лёд. Неравнодушного мужчину, к счастью, успели вытянуть, он отделался лёгким обморожением. Медики доставили пострадавшего в больницу и отогрели, оттуда он по своему желанию ушёл домой.