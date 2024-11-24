Житель Башкирии утонул на велосипеде

Posted 24 ноября, 15:36
Published 24 ноября, 15:36
Modified 24 ноября, 16:18
Updated 24 ноября, 16:18
Тонущего сельчанина заметили очевидцы — мужчина пытался переехать по льду на другой берег при помощи своего велосипеда. В какой-то момент лёд не выдержал и треснул, а сельчанин стал уходить под воду.
Пока к месту ехали спасатели, прохожий решил кинуться вытягивать бедолагу, однако на полпути сам провалился под лёд. Неравнодушного мужчину, к счастью, успели вытянуть, он отделался лёгким обморожением. Медики доставили пострадавшего в больницу и отогрели, оттуда он по своему желанию ушёл домой.
Велосипедисту же повезло меньше — его тело на момент публикации так и не нашли. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при трагических обстоятельствах погиб пожилой рыбак — мужчина вышел на тонкий лёд и провалился, утонув на глазах у собственного брата.