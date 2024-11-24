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Posted 24 ноября, 15:36

Published 24 ноября, 15:36

Modified 24 ноября, 16:18

Updated 24 ноября, 16:18

Житель Башкирии утонул на велосипеде

Житель Башкирии утонул на велосипеде

24 ноября 2024, 15:36
Фото: МЧС.
Беспечность обернулась гибелью для 59-летнего жителя Караидели — сообщает МЧС по Башкортостану в воскресенье, 24 ноября.

Тонущего сельчанина заметили очевидцы — мужчина пытался переехать по льду на другой берег при помощи своего велосипеда. В какой-то момент лёд не выдержал и треснул, а сельчанин стал уходить под воду.

Пока к месту ехали спасатели, прохожий решил кинуться вытягивать бедолагу, однако на полпути сам провалился под лёд. Неравнодушного мужчину, к счастью, успели вытянуть, он отделался лёгким обморожением. Медики доставили пострадавшего в больницу и отогрели, оттуда он по своему желанию ушёл домой.

Велосипедисту же повезло меньше — его тело на момент публикации так и не нашли. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Пожилой рыбак утонул в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии при трагических обстоятельствах погиб пожилой рыбак — мужчина вышел на тонкий лёд и провалился, утонув на глазах у собственного брата.

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