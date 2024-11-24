mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 13:33

Published 24 ноября, 13:33

Modified 24 ноября, 13:37

Updated 24 ноября, 13:37

Вы ничего не знаете об СССР, если не ответите на эти пять вопросов

Вы ничего не знаете об СССР, если не ответите на эти пять вопросов

24 ноября 2024, 13:33
Фото: vk.com/sovietbanner.
Вы родились в СССР? Проверьте свою память и знания — можете ли вы считать себя человеком советской эпохи.
Вы ничего не знаете об СССР, если не ответите на эти пять вопросов
Тест
Фото: vk.com/sovietbanner

Интересный и быстрый тест на знание реалий СССР. Всего пять вопросов — цена ошибки слишком высока, будьте предельно внимательны и собраны!

Исчезнувшая Уфа: тест для коренных жителей города
Узнать подробнее
Тест для экспертов: угадайте фильм Гайдая по цитате
Узнать подробнее
Тест: отличите ли вы Казань от Уфы времён СССР?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новая смертельная опасность вейпов озвучена в УфеПутин наградил мать из БашкирииУфимцы разоряются на новогодних подарках
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Тесты#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Тест#История#Память#СССР#Человек советской эпохи#Знания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика