Вы ничего не знаете об СССР, если не ответите на эти пять вопросов

Тест Фото: vk.com/sovietbanner

Интересный и быстрый тест на знание реалий СССР. Всего пять вопросов — цена ошибки слишком высока, будьте предельно внимательны и собраны!

Пройти тест