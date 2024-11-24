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Posted 24 ноября, 07:21

Published 24 ноября, 07:21

Modified 24 ноября, 10:49

Updated 24 ноября, 10:49

Уфимец протаранил иномарку

Велосипедист эпично протаранил иномарку в Уфе

24 ноября 2024, 07:21
Фото: bdtprb/Telegram.

Уфимец протаранил иномарку

Замечтавшийся любитель двухколёсного транспорта стал героем соцсетей — кадры публикуют местные Telegram-каналы.

ДТП сняли уличные камеры на Российской, 20. На кадрах видно, как мужчина на велосипеде едет напролом через шлагбаум, снося его, после чего с такой же невозмутимостью продолжает движение.

Уехать далеко у уфимца не вышло — путь ему преграждает автомобиль. Дальнейшие события остались за кадром.

Видео: bdtprb/Telegram.
Дрифтера из Башкирии настигла карма
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали молодого человка из Нефтекамска, ставшего героем видео с опасным дрифтом на парковке. Дерзкого автолюбителя вызвали в полицию, где тот извинился за своё поведение.

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