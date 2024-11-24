Велосипедист эпично протаранил иномарку в Уфе

Posted 24 ноября, 07:21
Published 24 ноября, 07:21
Modified 24 ноября, 10:49
Updated 24 ноября, 10:49
ДТП сняли уличные камеры на Российской, 20. На кадрах видно, как мужчина на велосипеде едет напролом через шлагбаум, снося его, после чего с такой же невозмутимостью продолжает движение.
Уехать далеко у уфимца не вышло — путь ему преграждает автомобиль. Дальнейшие события остались за кадром.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали молодого человка из Нефтекамска, ставшего героем видео с опасным дрифтом на парковке. Дерзкого автолюбителя вызвали в полицию, где тот извинился за своё поведение.