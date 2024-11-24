В Уфе спасатели поймали летучую мышь

Posted 24 ноября, 07:10
Published 24 ноября, 07:10
Modified 24 ноября, 10:50
Updated 24 ноября, 10:50
Нового соседа на своей жилплощади уфимская домохозяйка заметила на шкафу. Долгое время «мышонок» оставался незамеченным. Увидел его только верный пёс, целые сутки скуливший, глядя на предмет фурнитуры, отчаянно пытаясь рассказать о находке.
Обнаружив крылатого страшилку, женщина попыталась поймать его самостоятельно, однако зверёк оказался не так уж и прост — каждый раз летучая мышь ловко вырывалась. К слову, делать так самостоятельно точно не следует — эти животные могут переносить опасные заболевания, в том числе бешенство.
В конце концов, женщина обратилась в «112». Спасатели оперативно поймали зверька и отпустили на волю.