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Posted 24 ноября, 07:10

Published 24 ноября, 07:10

Modified 24 ноября, 10:50

Updated 24 ноября, 10:50

В Уфе спасатели поймали летучую мышь

В Уфе спасатели поймали летучую мышь

24 ноября 2024, 07:10
Фото: УГЗ г. Уфы.
Нежданный гость навестил квартиру в башкирской столице — рассказали в воскресенье, 24 ноября, в городском Управлении гражданской защиты.

Нового соседа на своей жилплощади уфимская домохозяйка заметила на шкафу. Долгое время «мышонок» оставался незамеченным. Увидел его только верный пёс, целые сутки скуливший, глядя на предмет фурнитуры, отчаянно пытаясь рассказать о находке.

Обнаружив крылатого страшилку, женщина попыталась поймать его самостоятельно, однако зверёк оказался не так уж и прост — каждый раз летучая мышь ловко вырывалась. К слову, делать так самостоятельно точно не следует — эти животные могут переносить опасные заболевания, в том числе бешенство.

В конце концов, женщина обратилась в «112». Спасатели оперативно поймали зверька и отпустили на волю.

Кота намотало на ремень в уфимском автомобиле
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Ранее Mkset рассказывал о том, что в Уфе спасли бездомного кота, застрявшего под капотом иномарки.

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