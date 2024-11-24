В Уфе спасатели поймали летучую мышь

Обнаружив крылатого страшилку, женщина попыталась поймать его самостоятельно, однако зверёк оказался не так уж и прост — каждый раз летучая мышь ловко вырывалась. К слову, делать так самостоятельно точно не следует — эти животные могут переносить опасные заболевания, в том числе бешенство.