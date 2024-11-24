В Уфе прекратили поиски двоих детей

Posted 24 ноября, 03:33
Published 24 ноября, 03:33
Modified 24 ноября, 11:20
Updated 24 ноября, 11:20
Напомним, брат с сестрой из Михайловки — 13-летний мальчик и 11-летняя девочка — покинули свой дом в субботу, 23 ноября, и перестали отвечать на звонки. На улице начинало темнеть, а дети никак не возвращались — родители в итоге обратились в «службу 112».
Обошлось без происшествий — поздним вечером того же дня оба подростка были найдены. Обстоятельства, как это обычно бывает, волонтёры не раскрыли.
— Найдены, живы, — гласит лаконичное сообщение добровольческого отряда.
Ранее Mkset информировал о том, что в Миякинском районе Башкортостана обнаружили бездыханное тело 45-летней женщины, внезапно покинувшей дом, а затем ушедшей в неизвестном направлении.