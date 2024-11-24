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Posted 24 ноября, 03:33

Published 24 ноября, 03:33

Modified 24 ноября, 11:20

Updated 24 ноября, 11:20

В Уфе прекратили поиски двоих детей

В Уфе прекратили поиски двоих детей

24 ноября 2024, 03:33
Фото: 1MI.
Волонтёры и оперативные службы свернули операцию по спасению подростков, исчезнувших под столицей Башкирии — сообщили в отряде «БашРегионСпас».

Напомним, брат с сестрой из Михайловки — 13-летний мальчик и 11-летняя девочка — покинули свой дом в субботу, 23 ноября, и перестали отвечать на звонки. На улице начинало темнеть, а дети никак не возвращались — родители в итоге обратились в «службу 112».

Обошлось без происшествий — поздним вечером того же дня оба подростка были найдены. Обстоятельства, как это обычно бывает, волонтёры не раскрыли.

— Найдены, живы, — гласит лаконичное сообщение добровольческого отряда.
В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина
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Ранее Mkset информировал о том, что в Миякинском районе Башкортостана обнаружили бездыханное тело 45-летней женщины, внезапно покинувшей дом, а затем ушедшей в неизвестном направлении.

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