В Уфе прекратили поиски двоих детей

Напомним, брат с сестрой из Михайловки — 13-летний мальчик и 11-летняя девочка — покинули свой дом в субботу, 23 ноября, и перестали отвечать на звонки. На улице начинало темнеть, а дети никак не возвращались — родители в итоге обратились в «службу 112».