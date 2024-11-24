В Уфе открыли Шакшинский мост

Posted 24 ноября, 03:00
Published 24 ноября, 03:00
Modified 24 ноября, 11:26
Updated 24 ноября, 11:26
Напомним, путепровод закрывался с конца октября 2024 года до 24 ноября, до 08:00. Такие меры вводились из-за очередного этапа ремонтных работ, предполагающих полную остановку транспортного потока — рабочим нужно было обеспечить неподвижность конструкций моста.
Стоит отметить, что движение на данный момент открыто лишь по двум полосам переправы — по одной в обе стороны. Остальную часть моста собираются открыть только в конце декабря 2024 года. В разных релизах властей в качестве даты запуска путепровода называют то 25 декабря, то 27 декабря.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе могут построить новый мост через реку Белую. Переправа свяжет Нижегородку с левым берегом водотока. Соответствующую инициативу власти Башкирии обсудили на прошедшем в Москве транспортном форуме.