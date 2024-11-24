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Posted 24 ноября, 03:00

Published 24 ноября, 03:00

Modified 24 ноября, 11:26

Updated 24 ноября, 11:26

В Уфе открыли Шакшинский мост

В Уфе открыли Шакшинский мост

24 ноября 2024, 03:00
Фото: Шакшинский мост во время осеннего ремонта. Telegram / Город Уфа.
В столице Башкирии состоялся запуск переправы через реку Уфу — сообщают утром в воскресенье, 24 ноября, очевидцы.

Напомним, путепровод закрывался с конца октября 2024 года до 24 ноября, до 08:00. Такие меры вводились из-за очередного этапа ремонтных работ, предполагающих полную остановку транспортного потока — рабочим нужно было обеспечить неподвижность конструкций моста.

Стоит отметить, что движение на данный момент открыто лишь по двум полосам переправы — по одной в обе стороны. Остальную часть моста собираются открыть только в конце декабря 2024 года. В разных релизах властей в качестве даты запуска путепровода называют то 25 декабря, то 27 декабря.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе могут построить новый мост через реку Белую. Переправа свяжет Нижегородку с левым берегом водотока. Соответствующую инициативу власти Башкирии обсудили на прошедшем в Москве транспортном форуме.

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