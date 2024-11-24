В Уфе открыли Шакшинский мост

Стоит отметить, что движение на данный момент открыто лишь по двум полосам переправы — по одной в обе стороны. Остальную часть моста собираются открыть только в конце декабря 2024 года. В разных релизах властей в качестве даты запуска путепровода называют то 25 декабря, то 27 декабря.