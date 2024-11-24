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Posted 24 ноября, 15:18

Published 24 ноября, 15:18

Modified 24 ноября, 16:20

Updated 24 ноября, 16:20

В башкирском селе поселился пеликан

В башкирском селе поселился пеликан

24 ноября 2024, 15:18
Фото: rb_russia/Telegram.
Нетипичного для башкирской фауны представителя царства птиц заметили в Учалинском районе Республики Башкортостан — кадры очевидцев публикуют местные Telegram-каналы в воскресенье, 24 ноября.

По словам авторов снимков, пеликана обнаружили в селе Ахуново. В качестве временной стоянки птица выбрала одну поляну, с которой не улетает далеко.

Местные жители пишут, что птица «выглядит здоровой». Несколько раз пеликана пытались покормить рыбой, однако тому угощение не пришлось по душе. Власти Башкирии и компетентные органы пока ничего не комментировали.

Отметим, что пеликаны часто останавливаются в Давлекановском районе Республики Башкортостан — на озере Аслыкуль — во время перелётов. Однако в Учалинском районе эти птицы — нечастые гости.

Видео: rb_russia/Telegram.
В Уфе спасатели поймали летучую мышь
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Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимской квартире спасатели отловили летучую мышь, случайно залетевшую в жилище.

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