В башкирском селе поселился пеликан

Posted 24 ноября, 15:18
Published 24 ноября, 15:18
Modified 24 ноября, 16:20
Updated 24 ноября, 16:20
По словам авторов снимков, пеликана обнаружили в селе Ахуново. В качестве временной стоянки птица выбрала одну поляну, с которой не улетает далеко.
Местные жители пишут, что птица «выглядит здоровой». Несколько раз пеликана пытались покормить рыбой, однако тому угощение не пришлось по душе. Власти Башкирии и компетентные органы пока ничего не комментировали.
Отметим, что пеликаны часто останавливаются в Давлекановском районе Республики Башкортостан — на озере Аслыкуль — во время перелётов. Однако в Учалинском районе эти птицы — нечастые гости.
Ранее Mkset сообщал о том, что в уфимской квартире спасатели отловили летучую мышь, случайно залетевшую в жилище.