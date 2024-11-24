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Posted 24 ноября, 06:58

Published 24 ноября, 06:58

Modified 24 ноября, 11:00

Updated 24 ноября, 11:00

Водитель ВАЗа погиб в Башкирии

В Башкирии ВАЗ въехал в дерево на скорости 150 км/ч

24 ноября 2024, 06:58
Фото: ГАИ РБ.

Водитель ВАЗа погиб в Башкирии

В Зианчуринском районе Башкортостана трагически погиб водитель отечественного авто «четырнадцатой» модели, сообщает ГАИ региона в воскресенье, 24 ноября.

Смертельная авария случилась на одной из местных трасс поздним вечером в субботу, 23 ноября. Очевидцы сообщили в «службу 112» о разбитой легковушке, стоящей в кювете. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть 33-летнего водителя автомобиля. Стрелка спидометра машины замерла на отметке в 150 км/ч.

По предварительной информации, автолюбитель не справился с управлением и съехал с дороги в дерево. На месте смертельной аварии работают экстренные ведомства.

Видео: ГАИ РБ.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе угодила в пруд отечественная «Лада», которую водитель забыл поставить на ручник.

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