В Башкирии ВАЗ въехал в дерево на скорости 150 км/ч

Смертельная авария случилась на одной из местных трасс поздним вечером в субботу, 23 ноября. Очевидцы сообщили в «службу 112» о разбитой легковушке, стоящей в кювете. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть 33-летнего водителя автомобиля. Стрелка спидометра машины замерла на отметке в 150 км/ч.