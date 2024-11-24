В Башкирии ВАЗ въехал в дерево на скорости 150 км/ч

Posted 24 ноября, 06:58
Published 24 ноября, 06:58
Modified 24 ноября, 11:00
Updated 24 ноября, 11:00
Смертельная авария случилась на одной из местных трасс поздним вечером в субботу, 23 ноября. Очевидцы сообщили в «службу 112» о разбитой легковушке, стоящей в кювете. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть 33-летнего водителя автомобиля. Стрелка спидометра машины замерла на отметке в 150 км/ч.
По предварительной информации, автолюбитель не справился с управлением и съехал с дороги в дерево. На месте смертельной аварии работают экстренные ведомства.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе угодила в пруд отечественная «Лада», которую водитель забыл поставить на ручник.